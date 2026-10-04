Flashback, il y a un an : Haise à Rennes : de la rumeur brûlante au nouveau visage du club

Il y a un an, l’avenir de Franck Haise agitait tout Rennes : l’ancien coach lensois allait-il débarquer pour relancer les Rouge et Noir ? Un an plus tard, la situation a bien changé, et le club breton affiche un tout autre visage.

Un an en arrière : la piste Haise enflammait la Bretagne

Automne 2025 : le Stade Rennais et l’OGC Nice traversaient une zone de turbulences. Rennes, mené par un Habib Beye déjà sur la sellette, cherchait un souffle nouveau après des débuts poussifs. Côté niçois, Franck Haise, tout juste prolongé jusqu’en 2029, semblait déjà à bout de souffle, lassé par un mercato décevant et des résultats en berne, notamment une série noire en Europe. Les rumeurs allaient bon train : Rennes rêvait d’attirer Haise, admiré de longue date par la direction et déjà familier de Brice Samba et Seko Fofana, deux de ses anciens cadres lensois désormais en Bretagne. L’idée d’un « puzzle parfait » enflammait les supporters : Haise à la baguette, des retrouvailles avec ses hommes forts, un projet relancé… Le scénario paraissait presque trop beau pour être vrai, mais l’incertitude régnait, tant sur le banc qu’au sein du vestiaire. Les supporters étaient suspendus aux moindres rebondissements d’un mercato des entraîneurs qui s’annonçait explosif.

Un an plus tard : Haise a pris les commandes, Rennes change de dimension

Douze mois se sont écoulés, et la fiction d’hier est devenue la réalité d’aujourd’hui. Franck Haise s’est bien installé sur le banc rennais, et c’est désormais à lui que revient la lourde tâche de donner une nouvelle impulsion au club. Le contraste avec l’incertitude de 2025 est saisissant : Rennes affiche une ambition retrouvée, soutenue par un investissement massif de la famille Pinault, qui vient de livrer au club un centre d’entraînement flambant neuf à 40 millions d’euros. Loin d’être en crise, le club breton regarde désormais vers le haut, avec un effectif renforcé et une politique de formation qui s’affirme : le nom de Rennes résonne jusque chez les Bleus, tandis que la valeur marchande de ses joueurs, à l’image de Lepaul et Szymański, grimpe en flèche. Même après une défaite frustrante en amical, Haise souligne les progrès de son groupe, preuve que le climat a changé : on parle de cohésion, de travail sur la durée, d’un projet global qui va bien au-delà d’un simple changement d’entraîneur. Le club s’offre même le luxe d’attirer les convoitises sur ses talents, preuve d’une dynamique retrouvée. En un an, Rennes est passé du rêve d’un « coup de tonnerre » à une réalité ambitieuse et structurée. Le feuilleton Haise aura été le point de bascule d’une ère nouvelle, où l’angoisse d’hier laisse place à une confiance sereine dans l’avenir.