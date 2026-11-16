Estéban Lepaul blessé avant la trêve internationale, le Stade Rennais pourrait lancer un attaquant en feu à la reprise de la Ligue 1.

Le Stade Rennais pourrait bien avoir une nouvelle carte à jouer pour la reprise de la Ligue 1. Alors qu’Estéban Lepaul a été touché avant la trêve internationale, Franck Haise pourrait être tenté de donner sa chance à un jeune attaquant particulièrement en vue ces dernières semaines : Mohamed Chebbi.

Chebbi marche sur l’eau pendant la trêve

Le jeune attaquant de 18 ans traverse une période particulièrement prolifique. Après avoir inscrit cinq buts depuis le début de saison avec les équipes de N2 et U19 du Stade Rennais, Mohamed Chebbi a poursuivi sur sa lancée avec les Bleuets. Convoqué avec l’équipe de France U19, le joueur de 18 ans a ajouté trois nouvelles réalisations à son compteur lors des rencontres face à la Norvège et à l’Irlande.

Un bilan particulièrement encourageant pour un joueur qui confirme progressivement ses qualités de finisseur. Avec huit buts inscrits sur ses différentes apparitions récentes, Chebbi commence forcément à attirer l’attention au sein du club breton.

La blessure de Lepaul peut-elle lui ouvrir une porte au Stade Rennais ?

La blessure d’Estéban Lepaul, survenue avant la trêve internationale, pourrait rebattre les cartes dans le secteur offensif rennais. Franck Haise devra trouver les solutions pour maintenir le danger devant le but adverse, et le jeune Mohamed Chebbi pourrait faire partie des options à considérer. Évidemment, passer des championnats de jeunes et de la N2 à la Ligue 1 représente un véritable changement de dimension.

Mais les performances du Rennais avec les Bleuets démontrent qu’il possède actuellement une belle dynamique. L’entraîneur du Stade Rennais pourrait donc profiter de cette période pour observer de plus près son jeune buteur et éventuellement lui offrir une première opportunité avec le groupe professionnel.

Franck Haise face à une belle opportunité en attaque

Le Stade Rennais possède peut-être une solution offensive en interne. Plutôt que de chercher immédiatement des alternatives à l’extérieur, le club pourrait miser sur la progression de l’un de ses jeunes talents. Mohamed Chebbi a en tout cas marqué des points avec ses dernières performances. À 18 ans, inscrire trois buts avec les Bleuets U19 pendant une trêve internationale n’est pas anodin.

Reste maintenant à savoir si Franck Haise décidera de lui ouvrir les portes du groupe professionnel à la reprise. La blessure de Lepaul pourrait accélérer les choses et offrir au jeune international une occasion de se rapprocher de son objectif : découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais.