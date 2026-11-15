Stade Rennais : un bras de fer avec le PSG refait surface en pleine crise interne

Le Stade Rennais n’avait certainement pas besoin de cela. Alors que le club breton traverse une période agitée en interne, un dossier particulièrement sensible lié au PSG va revenir sur la table.

Le Stade Rennais n’avait pas besoin de cela. Alors que le club breton traverse une période agitée en interne, un dossier particulièrement sensible lié au PSG va revenir sur la table.

Le Stade Rennais n’a jamais digéré la décision de la LFP

Tout remonte au 23 août dernier. À l’occasion de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais devait initialement se déplacer au Parc des Princes pour affronter le PSG. Mais en raison de l’état jugé insuffisant de sa pelouse, le club parisien n’était pas en mesure d’accueillir la rencontre dans les conditions requises. Le PSG avait notamment invoqué les conséquences des épisodes caniculaires de l’été pour expliquer la dégradation de son terrain. Faute de solution de repli réellement explorée, la rencontre avait finalement été inversée à seulement cinq jours du coup d’envoi.

Le Stade Rennais avait donc accueilli les Parisiens au Roazhon Park, pour un match spectaculaire conclu sur le score de 2-2. Mais pour les dirigeants bretons, cette inversion devait avoir une conséquence logique : le match retour devait lui aussi se disputer à Rennes. Le règlement de la compétition prévoit en effet qu’une inversion de rencontre n’a « aucune incidence sur la suite du calendrier, sauf circonstances exceptionnelles ». Or, selon le Stade Rennais, les fortes chaleurs de l’été ne constituaient pas une circonstance suffisamment exceptionnelle pour justifier une nouvelle modification.

Le CNOSF saisi, une nouvelle étape ce lundi

Malgré les arguments rennais, la commission des compétitions de la LFP a pris une décision différente le 28 août. Elle a choisi de programmer le match retour de la 23e journée au Parc des Princes, alors qu’il devait initialement se dérouler au Roazhon Park. Une décision difficile à accepter pour le Stade Rennais, qui estimait être lésé par cette modification du calendrier. Le PSG a toutefois été sanctionné financièrement : une amende de 150 000 euros lui a été infligée pour le non-respect de ses obligations concernant la praticabilité de son terrain. L’affaire avait également eu des répercussions en interne au sein du club parisien.

Jonathan Calderwood, responsable des pelouses, avait notamment été convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement. Mais cette sanction financière n’a pas suffi à calmer la contestation bretonne. Le 11 septembre, le Stade Rennais a décidé de saisir la Conférence des conciliateurs du CNOSF afin de faire valoir ses droits. Le club entend ainsi contester la décision de la LFP et défendre son interprétation du règlement. Les auditions des différentes parties sont prévues ce lundi. À l’issue de celles-ci, le CNOSF devra rendre un avis consultatif. Reste désormais à savoir si cette démarche permettra au Stade Rennais d’obtenir gain de cause ou si la décision initiale de la Ligue sera maintenue.