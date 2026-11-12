OM : un nouvel OVNI marseillais flambe à l’international, le Stade Rennais craque !  

Parti du Stade Rennais pur rejoindre l’OM l’été dernier, Elies Diallo (16 ans) flambe à Marseille… et en sélection.

Éliès Diallo n’a pas attendu pour faire parler son talent. Pour leur entrée dans les qualifications de l’Euro U17 2027, les Français ont largement dominé l’Arménie à Erevan. Et l’attaquant de l’OM a été le grand artisan de cette victoire.

Un triplé en moins d’une demi-heure avec les Bleuets !

Le crack de 16 ans a trouvé le chemin des filets à trois reprises, aux 5e, 16e et 28e minutes. Une démonstration d’efficacité qui a rapidement mis les Bleuets à l’abri. Yanis Kharbouch a ensuite transformé un penalty à la 63e minute pour sceller le succès tricolore (4-0). Une performance remarquée, qui confirme que Diallo ne se contente pas de briller avec son club. Le jeune Olympien est également capable de peser au niveau international, face à des joueurs de sa génération venus d’autres horizons.

Depuis son arrivée à l’OM en provenance du Stade Rennais l’été dernier, Éliès Diallo affiche des statistiques particulièrement intéressantes. En U17 nationaux, il totalise 17 buts en 31 matchs. Un bilan qui témoigne de sa capacité à se montrer décisif et qui prend encore davantage de relief après son triplé sous le maillot bleu.

Pour l’OM, cette progression est une belle satisfaction. Le club phocéen voit son jeune attaquant prendre de l’épaisseur et gagner en visibilité. À seulement 16 ans, Diallo commence à attirer l’attention grâce à ses performances, aussi bien en championnat qu’avec les sélections de jeunes.

L’OM profite de son pari, le Stade Rennais fait grise mine

Du côté du Stade Rennais, son départ peut forcément laisser quelques regrets si le joueur poursuit sur cette trajectoire. Le potentiel était là, mais c’est désormais sous les couleurs marseillaises que le jeune attaquant poursuit son développement.

Ce triplé face à l’Arménie constitue en tout cas un signal fort. La route reste longue pour Éliès Diallo, qui devra confirmer cette efficacité dans la durée et continuer à franchir les étapes avec les équipes de jeunes de l’OM. Les Bleuets ont, eux, parfaitement lancé leur campagne qualificative pour l’Euro 2027. Ils retrouveront le Luxembourg samedi, avant un rendez-vous face à l’Italie le 17 novembre.

Deux rencontres qui offriront de nouvelles occasions à l’attaquant marseillais de se mettre en évidence. L’OM peut donc savourer : son jeune talent ne brille pas seulement à Marseille. Il commence aussi à faire parler de lui avec le maillot de l’équipe de France.