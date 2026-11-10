Stade Rennais : une légende de l’OM dans les tuyaux pour redresser le club ?

Libre, la légende de l’OM Steve Mandanda a été envisagé récemment au Stade Rennais pour un retour dans l’organigramme du club breton.

Le Stade Rennais traverse une période agitée et les interrogations autour de son organisation se multiplient. Dans ce contexte, une information de Mohamed Toubache-Ter retient l’attention : Steve Mandanda aurait été évoqué pour retrouver le club breton, mais dans un rôle en coulisses.

Mandanda a ouvert la porte à un retour au Stade Rennais

« Steve Mandanda en rouge et noir, et dire que c’était dans les papiers en fin de saison dernière… Il a de nombreux partisans mais rien à voir avec un statut de joueur. Le Stade Rennais a le don de se mettre le feu solo », a indiqué l’insider. L’ancien gardien de l’OM aurait donc pu rejoindre l’organigramme rennais. Son expérience du très haut niveau, son leadership et sa connaissance du club auraient constitué des arguments en sa faveur. Mais aucune arrivée n’a été officialisée et cette piste semble, pour l’heure, relever d’une réflexion passée. Ce scénario n’est pas totalement surprenant. Steve Mandanda a passé trois saisons au Stade Rennais, entre 2022 et 2025, après avoir marqué l’histoire de l’OM.

Son passage en Bretagne lui a permis de conserver une image positive auprès de nombreux observateurs et de nouer des liens avec le club. Surtout, le champion du monde 2018 avait lui-même évoqué la possibilité d’un retour dans l’organigramme rennais. Dans un entretien accordé à Ouest-France, il expliquait que la perspective de devenir directeur sportif l’intéressait particulièrement. Il avait même reconnu qu’un retour à Rennes dans cette fonction lui ferait plaisir, tout en soulignant qu’il devait encore poursuivre sa formation. L’ancien portier envisage donc sérieusement une reconversion dans le football. Il a notamment expliqué que le poste de directeur sportif correspondait davantage à sa personnalité qu’une fonction d’entraîneur.

Une piste pour participer à la reconstruction rennaise ?

L’hypothèse Mandanda avait de quoi séduire une partie de l’environnement rennais. Son vécu, sa connaissance du vestiaire et son statut auprès des supporters auraient pu lui permettre d’apporter un regard différent au sein du club. Reste à savoir si cette idée pourrait refaire surface. Toubache-Ter évoque des soutiens en interne, mais ne fait état d’aucun accord ni d’une nomination imminente.

Le dossier est donc à distinguer d’un recrutement déjà engagé. Une chose est sûre : le nom de Steve Mandanda continue de circuler autour du Stade Rennais, même après la fin de sa carrière de joueur. Et dans un club qui cherche à retrouver de la stabilité, l’arrivée d’une personnalité aussi expérimentée dans l’organigramme aurait forcément une portée symbolique.