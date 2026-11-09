Stade Rennais : ça chauffe sévère pour Pouille, un nouveau président avant janvier ?

L’avenir d’Arnaud Pouille à la présidence du Stade Rennais serait de plus en plus incertain, au point qu’un départ avant 2027 serait envisagé.

Et si le Stade Rennais changeait de président avant la fin de l’année 2026 ? Alors que le club breton traverse une période délicate, l’avenir d’Arnaud Pouille à la tête des Rouge et Noir serait de plus en plus incertain.

Arnaud Pouille poussé vers la sortie avant 2027 ?

Ce lundi soir, le journaliste d’investigation Romain Molina a révélé sur X que la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais depuis 1998, réfléchirait à un nouveau changement au sein de la direction. « Possible que ça bouge (à nouveau) prochainement à la direction du Stade Rennais. Il y a une réflexion en tout cas chez les propriétaires », a-t-il indiqué, avant de laisser entendre que le président rennais pourrait être poussé vers la sortie dans les prochaines semaines. « Arnaud Pouille va-t-il terminer la saison (et même l’année civile) ? », s’est interrogé Romain Molina, laissant planer le doute sur l’avenir du dirigeant rennais.

Une tendance également évoquée par le compte X @jonathan35001, qui suit de près l’actualité du Stade Rennais. « Arnaud Pouille sur la sellette, Loïc Désiré très contesté par beaucoup en interne. Le ménage va recommencer pour une énième fois. C’est vraiment une histoire sans fin ce club. Plusieurs points d’achoppement, un surtout : la masse salariale qui pose encore problème pour le futur mercato », a-t-il précisé. Si aucune décision officielle n’a encore été annoncée, ces informations laissent entrevoir la possibilité d’un départ d’Arnaud Pouille avant même le début de l’année 2027.

La masse salariale pourrait coûter cher à Pouille

Parmi les principaux points de désaccord qui fragiliseraient la position d’Arnaud Pouille, la gestion de la masse salariale occuperait une place importante. Malgré les nombreux mouvements réalisés lors des derniers mercatos, les dépenses liées à l’effectif continueraient de poser problème à l’approche du marché hivernal. Une situation qui pourrait pousser la famille Pinault à revoir une nouvelle fois l’organisation du club, avec le président rennais en première ligne. Déjà confronté à une situation sportive compliquée, le Stade Rennais pourrait donc connaître un nouveau bouleversement à sa tête dans les prochaines semaines. Reste à savoir si Arnaud Pouille parviendra à conserver la confiance de ses propriétaires ou si son aventure en Bretagne prendra fin prématurément.