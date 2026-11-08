LOSC, Stade Rennais : le buteur providentiel assume une soirée à deux visages

Décisif lors de la victoire du LOSC à Rennes (2-1), Nathan Ngoy n’a pas cherché à masquer ses difficultés. Le défenseur belge retient surtout sa capacité à rester dans son match avant d’inscrire le but vainqueur à la 68e minute.

On vous en parlait après le nouveau succès lillois au Roazhon Park : le LOSC a encore joué un mauvais tour au Stade Rennais, jusque-là invaincu à domicile cette saison. Après la rencontre, Nathan Ngoy est revenu avec lucidité sur sa prestation contrastée.

Ngoy ne cache pas ses difficultés

Le défenseur lillois a connu une première période délicate, marquée par plusieurs pertes de balle, des relances imprécises et un replacement tardif sur le but rennais. Une copie imparfaite qu’il a lui-même reconnue en zone mixte, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

« Ce n’était pas ma meilleure première mi-temps », a admis le Belge. Pas question, toutefois, de sortir mentalement de la rencontre. « J’ai du caractère, je reste toujours dans le match quoi qu’il arrive. J’ai répondu présent. Maintenant, il y a des choses à améliorer, je sais. »

Un but à l’instinct pour faire basculer le match

À la 68e minute, Ngoy a justement trouvé la meilleure réponse possible. Resté en couverture aux abords de la surface sur une phase arrêtée, il a anticipé la retombée du ballon avant de conclure avec instinct. Son but a permis aux Dogues de reprendre l’avantage et de repartir de Bretagne avec trois points précieux.

Cette réalisation rapproche également le défenseur d’un petit défi lancé par le staff. Taquiné sur son rendement offensif, il doit atteindre environ cinq buts pour se faire inviter au restaurant. Sa célébration dans les bras de Davide Ancelotti avait néanmoins une portée plus collective : Ngoy voulait réunir titulaires, remplaçants et membres du staff pour afficher l’unité du groupe.

Hamza Igamane prolonge officiellement son contrat avec Lille jusqu’en 2031. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2119147525089501232

Le collectif lillois résiste à la pression

Au-delà de son cas personnel, Ngoy a insisté sur la solidité affichée par le LOSC lorsque Rennes a poussé. Les entrants ont également contribué à préserver ce succès, obtenu après une première période compliquée. « Un match, ça se joue 90 minutes. On se le répète tout le temps et la force, c’est le collectif », a-t-il expliqué.

Avec sept points pris lors du triptyque Monaco-Lens-Rennes, Lille confirme sa bonne dynamique en Ligue 1. Ngoy refuse cependant de s’enflammer et préfère avancer match après match. Le Belge reconnaît aussi que les Dogues peuvent encore faire mieux en Ligue des Champions, tout en estimant que les progrès accomplis depuis le début de la saison restent visibles.

Un héros encore perfectible

Cette soirée rennaise résume finalement assez bien le match de Nathan Ngoy : fragile par séquences, mais suffisamment solide mentalement pour ne jamais renoncer. Son action décisive ne gomme pas les erreurs commises avant la pause, et le défenseur en a pleinement conscience. Elle récompense en revanche son caractère et permet au LOSC d’aborder la trêve à seulement deux points du PSG.