À LA UNE · LOSC
LOSC, Stade Rennais : le buteur providentiel assume une soirée à deux visages
LOSC, Stade Rennais : Létang pique Rennes avec un chiffre qui fait mal
LOSC, Stade Rennais : la bête noire renverse encore la forteresse du Roazhon Park
Stade Rennais, LOSC : le tifo rennais qui fait passer un message fort
LOSC, Stade Rennais : Le verdict médical inflige un triple coup dur avant Rennes
Stade Rennais : le PSG et le RC Lens offrent une excellente nouvelle à Haise avant le LOSC
Pronostic Stade Rennais – LOSC (08/11) : prono, cotes et compos
LOSC : une énorme polémique envahit Lille avant le Stade Rennais 
OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !
Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le LOSC 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC, Stade Rennais : le buteur providentiel assume une soirée à deux visages

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
LOSC, Stade Rennais : le buteur providentiel assume une soirée à deux visages

Décisif lors de la victoire du LOSC à Rennes (2-1), Nathan Ngoy n’a pas cherché à masquer ses difficultés. Le défenseur belge retient surtout sa capacité à rester dans son match avant d’inscrire le but vainqueur à la 68e minute.

On vous en parlait après le nouveau succès lillois au Roazhon Park : le LOSC a encore joué un mauvais tour au Stade Rennais, jusque-là invaincu à domicile cette saison. Après la rencontre, Nathan Ngoy est revenu avec lucidité sur sa prestation contrastée.

Ngoy ne cache pas ses difficultés

Le défenseur lillois a connu une première période délicate, marquée par plusieurs pertes de balle, des relances imprécises et un replacement tardif sur le but rennais. Une copie imparfaite qu’il a lui-même reconnue en zone mixte, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

« Ce n’était pas ma meilleure première mi-temps », a admis le Belge. Pas question, toutefois, de sortir mentalement de la rencontre. « J’ai du caractère, je reste toujours dans le match quoi qu’il arrive. J’ai répondu présent. Maintenant, il y a des choses à améliorer, je sais. »

Un but à l’instinct pour faire basculer le match

À la 68e minute, Ngoy a justement trouvé la meilleure réponse possible. Resté en couverture aux abords de la surface sur une phase arrêtée, il a anticipé la retombée du ballon avant de conclure avec instinct. Son but a permis aux Dogues de reprendre l’avantage et de repartir de Bretagne avec trois points précieux.

Cette réalisation rapproche également le défenseur d’un petit défi lancé par le staff. Taquiné sur son rendement offensif, il doit atteindre environ cinq buts pour se faire inviter au restaurant. Sa célébration dans les bras de Davide Ancelotti avait néanmoins une portée plus collective : Ngoy voulait réunir titulaires, remplaçants et membres du staff pour afficher l’unité du groupe.

Le collectif lillois résiste à la pression

Au-delà de son cas personnel, Ngoy a insisté sur la solidité affichée par le LOSC lorsque Rennes a poussé. Les entrants ont également contribué à préserver ce succès, obtenu après une première période compliquée. « Un match, ça se joue 90 minutes. On se le répète tout le temps et la force, c’est le collectif », a-t-il expliqué.

Avec sept points pris lors du triptyque Monaco-Lens-Rennes, Lille confirme sa bonne dynamique en Ligue 1. Ngoy refuse cependant de s’enflammer et préfère avancer match après match. Le Belge reconnaît aussi que les Dogues peuvent encore faire mieux en Ligue des Champions, tout en estimant que les progrès accomplis depuis le début de la saison restent visibles.

Un héros encore perfectible

Cette soirée rennaise résume finalement assez bien le match de Nathan Ngoy : fragile par séquences, mais suffisamment solide mentalement pour ne jamais renoncer. Son action décisive ne gomme pas les erreurs commises avant la pause, et le défenseur en a pleinement conscience. Elle récompense en revanche son caractère et permet au LOSC d’aborder la trêve à seulement deux points du PSG.

LOSC en ce moment

Classement Ligue 1

2e / 18

21 pts · 10 matchs · 6V 3N 1D · +7

DNVNV

Prochain match

Logo LOSCLOSCLogo OLOL

· Ligue 1 J11

12,23N3,2522,85Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VStade Rennais 1-2 LOSC
  • NBodø/Glimt 0-0 LOSC
  • VLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du LOSC 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
LOSCStade Rennais
Recommandé pour les supporters du LOSC
Les Dogues lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos LOSC : toutes les infos foot