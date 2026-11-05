Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le LOSC 

Si le Stade Rennais reste invaincu en Ligue Europa, son piètre match nul contre l’Olympiakos ce mercredi au Roazhon Park (0-0) ne rassure pas avant le choc du week-end contre le LOSC en Ligue 1.

Le Stade Rennais n’a pas dissipé les doutes après sa lourde défaite à Nice (2-5). Le match nul concédé face à l’Olympiakos (0-0) a certes permis aux hommes de Franck Haise de rester invaincus en Ligue Europa, mais le contenu proposé au Roazhon Park a suscité de nouvelles critiques.

Un 0-0 qui ne rassure personne

Sur le papier, le résultat n’est pas catastrophique. Le Stade Rennais compte désormais six points après quatre journées européennes, avec une victoire et trois matches nuls. Mais cette invincibilité ne suffit pas à masquer les difficultés offensives de l’équipe. Face à l’Olympiakos, les Bretons ont longtemps peiné à construire leurs actions et ont trop souvent cherché à jouer directement vers l’avant.

Clément Gavard, journaliste de So Foot, a résumé son sentiment avec une formule peu flatteuse : « Après la claque à Nice, Rennes a donné l’impression de vouloir se rassurer plutôt que de jouer contre l’Olympiakos. Un petit match de Coupe d’Europe et un jeu tristounet, mais on se dira que ça fait 6 points à mi-parcours. »

Le constat est clair : après avoir encaissé cinq buts à Nice, les Rennais ont surtout semblé préoccupés par l’idée de retrouver une certaine solidité. Un objectif compréhensible, mais qui s’est accompagné d’un manque de créativité particulièrement visible.

Le jeu du Stade Rennais pose question

Vincent Simonneau, journaliste de TVR, s’est lui aussi montré très critique. Il estime que Rennes a privilégié la prudence au détriment du jeu : « L’ambition était de se rassurer et de ne pas prendre de but. L’ambition, ce serait peut-être aussi de jouer au football et de montrer autre chose que ces ballons balancés devant pour Al-Tamari. »

Le journaliste insiste sur la pauvreté du contenu proposé, malgré le point décroché : « C’est très pauvre, mais c’est un point. Certains s’en contenteront. Les autres… » Cette remarque vise notamment les choix offensifs de Franck Haise. Mousa Al-Tamari a beaucoup été recherché dans la profondeur, mais cette stratégie n’a pas permis au Stade Rennais de prendre durablement le contrôle de la rencontre. Le manque de variété dans les circuits de jeu reste une vraie source d’interrogation.

Le LOSC arrive déjà au Roazhon Park

Le calendrier ne laisse pas beaucoup de temps au staff rennais pour corriger le tir. Dimanche 8 novembre, à 15 heures, le Stade Rennais recevra Lille pour un choc de Ligue 1. Un rendez-vous important face à une équipe qui aura elle aussi des ambitions élevées cette saison.

Autre sujet de préoccupation : Estéban Lepaul, toujours gêné par sa cheville après son entorse, reste incertain pour cette rencontre. Son absence éventuelle serait un nouveau coup dur pour une attaque qui manque déjà de solutions et d’efficacité. Franck Haise devra donc trouver les bons ajustements pour offrir un visage plus convaincant à son équipe.