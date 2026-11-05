À LA UNE · STADE RENNAIS
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
Stade Rennais : une énorme polémique a éclaté contre l’Olympiakos, l’UEFA a pris cher !
Flashback, il y a un an : Quand Rennes se rêvait ambitieux avec Beye… avant la réalité Haise
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
Stade Rennais – Olympiakos (0-0) : Pierre Ménès interpelle Haise et détruit ses joueurs
Stade Rennais : la réaction de Franck Haise après l’Olympiakos
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
Stade Rennais – Olympiakos : la compo de Haise est tombée avec une grosse surprise !
Stade Rennais : bonne nouvelle inattendue pour Lepaul ! 
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
Stade Rennais : après Lepaul, deux autres grands absents dans le groupe pour l’Olympiakos ! 
Flashback, il y a un an : Will Still, Haise, Beye : Rennes a-t-il vraiment tourné la page du grand chambardement ?
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
OL : Habib Beye envoyé à Lyon, c’est hilarant ! 
Stade Rennais – Olympiakos : le sauveur de Haise déjà de retour dans son onze !
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : une énorme polémique a éclaté contre l’Olympiakos, l’UEFA a pris cher !

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Le Roazhon Park a grondé

Le piètre match nul entre le Stade Rennais et l’Olympiakos (0-0) ce mercredi en Ligue Europa a été au centre d’une grosse polémique.

Une affiche européenne programmée un mercredi à 16h30 : le choix avait de quoi surprendre. Pour la réception de l’Olympiakos (0-0) lors de la quatrième journée de Ligue Europa, le Stade Rennais a dû composer avec un horaire inhabituel au Roazhon Park.

Les supporters du Stade Rennais s’en prennent à l’UEFA

Une décision qui n’a pas du tout été appréciée par les supporters du Stade Rennais. Avant même le coup d’envoi, ces derniers ont déployé une immense banderole dans les tribunes avec un message particulièrement ironique : « Ce silence vous est offert par l’UEFA et ses diffuseurs ». La contestation ne s’est pas arrêtée là.

Les supporters du Stade Rennais ont également décidé de garder le silence pendant les quinze premières minutes de la rencontre afin de faire entendre leur mécontentement. Cette programmation inhabituelle s’explique par les manifestations et les mouvements de grève prévus jeudi à Rennes. Pour éviter les difficultés liées à ces événements, la rencontre a été avancée au mercredi.

27 000 spectateurs au Roazhon Park

L’UEFA et Canal+ ont ensuite retenu le créneau de 16h30 afin de ne pas entrer en concurrence avec les rencontres de Ligue des champions programmées à partir de 18h45. Un choix qui a donc provoqué une véritable incompréhension chez les supporters rennais, notamment pour ceux qui travaillent ou ne peuvent pas se libérer en pleine après-midi.

Malgré cette situation, 27 000 spectateurs étaient présents au Roazhon Park pour assister à la rencontre. Sur le terrain, les deux équipes se sont finalement quittées sur un triste 0-0. Une soirée frustrante pour le Stade Rennais, marquée autant par la contestation des tribunes que par le manque de spectacle sur la pelouse.

Stade Rennais en ce moment

Classement Ligue 1

5e / 18

16 pts · 9 matchs · 5V 1N 3D · +1

VDVD

Prochain match

Logo Stade RennaisStade RennaisLogo LOSCLOSC

· Ligue 1 J10

11,95N3,5523,15Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DOGC Nice 5-2 Stade Rennaisprono ✗
  • VStade Rennais 3-0 RC Strasbourg
  • DParis FC 4-3 Stade Rennais
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du Stade Rennais 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Stade RennaisLigue Europa
Recommandé pour les supporters du Stade Rennais
Les Rouge et Noir lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot