Stade Rennais : une énorme polémique a éclaté contre l’Olympiakos, l’UEFA a pris cher !

Le piètre match nul entre le Stade Rennais et l’Olympiakos (0-0) ce mercredi en Ligue Europa a été au centre d’une grosse polémique.

Une affiche européenne programmée un mercredi à 16h30 : le choix avait de quoi surprendre. Pour la réception de l’Olympiakos (0-0) lors de la quatrième journée de Ligue Europa, le Stade Rennais a dû composer avec un horaire inhabituel au Roazhon Park.

Les supporters du Stade Rennais s’en prennent à l’UEFA

Une décision qui n’a pas du tout été appréciée par les supporters du Stade Rennais. Avant même le coup d’envoi, ces derniers ont déployé une immense banderole dans les tribunes avec un message particulièrement ironique : « Ce silence vous est offert par l’UEFA et ses diffuseurs ». La contestation ne s’est pas arrêtée là.

Les supporters du Stade Rennais ont également décidé de garder le silence pendant les quinze premières minutes de la rencontre afin de faire entendre leur mécontentement. Cette programmation inhabituelle s’explique par les manifestations et les mouvements de grève prévus jeudi à Rennes. Pour éviter les difficultés liées à ces événements, la rencontre a été avancée au mercredi.

27 000 spectateurs au Roazhon Park

L’UEFA et Canal+ ont ensuite retenu le créneau de 16h30 afin de ne pas entrer en concurrence avec les rencontres de Ligue des champions programmées à partir de 18h45. Un choix qui a donc provoqué une véritable incompréhension chez les supporters rennais, notamment pour ceux qui travaillent ou ne peuvent pas se libérer en pleine après-midi.

Malgré cette situation, 27 000 spectateurs étaient présents au Roazhon Park pour assister à la rencontre. Sur le terrain, les deux équipes se sont finalement quittées sur un triste 0-0. Une soirée frustrante pour le Stade Rennais, marquée autant par la contestation des tribunes que par le manque de spectacle sur la pelouse.