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Flashback, il y a un an : Will Still, Haise, Beye : Rennes a-t-il vraiment tourné la page du grand chambardement ?

Par Wladimir DELCROS - 4 Nov 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Will Still, Haise, Beye : Rennes a-t-il vraiment tourné la page du grand chambardement ?

Il y a un an, l’éviction express de Will Still à Southampton faisait bruisser tout Rennes d’une possible arrivée du jeune coach belge. Douze mois plus tard, le banc rennais a bien changé de visage, mais le feuilleton des entraîneurs n’a jamais vraiment quitté la table du Roazhon Park…

Will Still, le mirage d’un renouveau rennais

Le 4 novembre 2025, l’actualité bruissait de la mise à l’écart de Will Still par Southampton, après seulement quatre mois et une série de défaites inquiétantes. Deux victoires en treize matchs, une 21e place en Championship : la sentence avait été sans appel pour le jeune technicien, qui rêvait de s’imposer outre-Manche. Les supporters rennais, eux, étaient alors suspendus à la moindre rumeur. Habib Beye, sur la sellette malgré un carton contre Strasbourg, voyait déjà planer l’ombre d’un énième grand pari sur le banc. Still, fort de son passage remarqué à Reims et plus mitigé à Lens, apparaissait comme une possibilité crédible pour relancer un Stade Rennais en quête d’un nouveau souffle sur le banc. L’époque était à l’instabilité, entre envies d’innovation et nécessité de retrouver une dynamique. Le club semblait prêt à tout pour ne pas décrocher du peloton de Ligue 1, quitte à envisager un nouveau changement de cap express.

Un an plus tard : Haise a ramené la stabilité, mais la valse continue derrière le rideau

Douze mois ont passé, et c’est finalement Franck Haise qui a pris les commandes du Stade Rennais, imposant son style et sa rigueur. Le club n’a pas sombré dans la crise qui menaçait, mais la sérénité n’est jamais totale. Haise a su installer une structure, misant sur un 3-5-2 stable, et peut compter sur des cadres comme Brice Samba pour maintenir le cap. Pourtant, la blessure d’Esteban Lepaul, l’incertitude autour de plusieurs recrues estivales déjà poussées vers la sortie, et la concurrence féroce en Ligue 1 rappellent que le fil reste ténu. Le club s’accroche à une invincibilité européenne, mais ne flambe pas. Surtout, le fantôme de la valse des entraîneurs n’a pas totalement quitté Rennes : Habib Beye, désormais ex-coach rennais, circule encore dans les rumeurs, preuve que l’identité du banc rouge et noir reste un sujet sensible, même un an après le psychodrame Will Still. Les ambitions restent élevées, mais les ajustements permanents, le mercato qui tourne court pour certains, et la pression sur les résultats montrent que la stabilité n’est jamais acquise. En un an, Rennes a évité le crash, mais la tentation du grand chambardement, elle, n’a jamais été loin. Les supporters qui espéraient un ancrage solide après l’épisode Still savent désormais que, dans la capitale bretonne, le calme n’est jamais qu’une parenthèse…

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