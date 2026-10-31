La lourde défaite encaissée par le Stade Rennais vendredi à Nice ne rassure pas avant la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa.

La lourde défaite concédée vendredi sur la pelouse de Nice (2-5) a laissé des traces au Stade Rennais. À l’approche de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa, les difficultés défensives et les incertitudes dans l’entrejeu suscitent de nombreuses inquiétudes. Plusieurs observateurs pointent un mal qui semble toucher l’ensemble de l’équipe.

Le milieu du Stade Rennais toujours en quête de repères

Pour Clément Gavard, journaliste à So Foot, les problèmes du Stade Rennais ne datent pas d’hier. Plus d’un mois et demi après ses premières observations, il constate que le flou persiste au milieu de terrain, notamment dans le travail sans ballon.

« Plus d’un mois et demi plus tard, c’est le même flou avec ce milieu de terrain, à la rue sans ballon et où on peine à trouver un trio incontestable », déplore-t-il. Le journaliste estime que le rendement actuel est très éloigné des attentes placées dans cette équipe.

C’est surtout à l’extérieur que le Stade Rennais affiche ses plus grandes difficultés. Clément Gavard rappelle que le club occupe la 17e place des défenses de Ligue 1, avec 19 buts encaissés en neuf journées, dont 13 lors de ses trois derniers déplacements. Le constat est encore plus frappant sur une période plus large : Rennes a concédé 24 buts au cours de ses huit derniers matches à l’extérieur en championnat. Pour le journaliste, ces statistiques compliquent sérieusement les ambitions rennaises : « Impossible de viser haut avec une équipe qui encaisse autant. »

Un problème collectif aussi évoqué

Vincent Simmoneaux partage ces inquiétudes. Selon le journaliste de TVR, plusieurs adversaires ont réussi à mettre en difficulté le Stade Rennais, et pas seulement à cause d’une défaillance isolée. « Le meilleur Lyon, le meilleur PFC, le meilleur Nice ? Tous se régalent contre le SRFC. Bizarre, non ? », observe-t-il, avant de rappeler les 13 buts encaissés en trois déplacements et les 15 buts concédés face à la Juventus.

Son analyse dépasse ainsi la seule ligne défensive : « Il y a un gros problème qui concerne toute l’équipe, dans toutes ses lignes. Grande tristesse malgré le classement. » À quelques jours de retrouver la scène européenne, le Stade Rennais doit donc faire face à plusieurs interrogations.

L’équilibre du milieu, la solidité défensive et la capacité du collectif à mieux résister aux temps forts adverses seront particulièrement observés face à l’Olympiakos. Après la désillusion niçoise, les Rouge et Noir auront l’occasion de montrer un autre visage devant leur public. Mais les inquiétudes exprimées par les observateurs soulignent l’ampleur du chantier qui attend le staff rennais.