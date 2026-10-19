Stade Rennais : Haise fracasse ses joueurs après le PFC et reçoit une bonne nouvelle inattendue avant la Juve !

La défaite spectaculaire du Stade Rennais sur la pelouse du Paris FC (4-3) laisse des traces. L’entraîneur breton a publiquement regretté les erreurs défensives et le manque de régularité de plusieurs joueurs, avant un déplacement européen à Turin.

Quatre buts encaissés, la limite a été franchie

On vous en parlait dimanche dans nos tops et flops de Paris FC – Stade Rennais : malgré le triplé d’Estéban Lepaul, Rennes est reparti de la capitale sans le moindre point. Au-delà du scénario renversant, la réaction du technicien rennais confirme que cette défaite a fait naître une véritable inquiétude.

« Quand on prend quatre buts à l’extérieur, ce n’est pas facile de prendre des points, même si la première balle du 4-3 est pour nous ! Surtout prendre quatre buts de cette manière-là… », a-t-il regretté. Le dernier penalty, transformé par Lassine Sinayoko dans le temps additionnel, concentre une bonne partie de sa frustration.

L’entraîneur breton juge la décision arbitrale sévère, mais ne dédouane pas pour autant ses joueurs. Selon lui, Valentin Rongier devait éviter le tirage de maillot tandis que les défenseurs centraux n’auraient pas dû sortir aussi tôt sur cette séquence.

Le manque de travail collectif pointé du doigt

Le problème ne se limite toutefois pas à la ligne arrière. Comme le rapporte le compte-rendu consacré à la colère rennaise, le coach attend également davantage de ses milieux excentrés. « J’attends plus et mieux de ma défense, mais j’attends mieux aussi de mes milieux excentrés, qu’ils travaillent davantage », a-t-il insisté.

Les chiffres illustrent ce déséquilibre. Le Paris FC a tenté 19 frappes et cumulé 3,67 expected goals, contre 3,12 pour Rennes. Maxime Lopez, aligné à la pointe de l’attaque parisienne, a notamment inscrit un doublé.

Maxime Lopez joue avant-centre cet après-midi et s’offre un doublé face au Stade Rennais. Un véritable renard. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2111855616058958178

« Quand il n’y en a que 7, 8 ou 9… »

Le message le plus ferme concerne l’implication de l’effectif. « Il faut être plus régulier pour avoir des ambitions, avoir les onze joueurs au diapason… Quand il n’y en a que 7, 8 ou 9, ce n’est pas suffisant pour nous », a lâché l’entraîneur rennais. Sans citer de noms, celui-ci adresse un avertissement clair à son vestiaire.

Les rotations liées à la Coupe d’Europe compliquent aussi la création d’automatismes, notamment sur les côtés. Rennes reste capable de produire de bonnes séquences offensives, mais évolue trop souvent en réaction et concède beaucoup trop d’occasions pour maîtriser ses rencontres.

Lepaul très incertain avant la Juventus

À cette fragilité collective s’ajoute enfin l’inquiétude entourant Estéban Lepaul. Touché à la cheville, l’auteur du triplé est sorti dans le temps additionnel alors que tous les changements avaient été effectués. Rennes a donc terminé la rencontre à dix.

Son entraîneur peine à l’imaginer repartir à court terme, même si aucun diagnostic précis n’a encore été communiqué. À quelques jours du déplacement à Turin pour affronter la Juventus en Ligue Europa, le Stade Rennais pourrait ainsi être privé de sa principale satisfaction offensive du week-end.

La bonne nouvelle, c’est que la Vieille Dame s’est lourdement inclinée à domicile contre la Lazio (0-3) ce dimanche avant de recevoir le Stade Rennais.