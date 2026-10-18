Paris FC – Stade Rennais (4-3) : Rennes s’incline malgré trois penaltys de Lepaul, les tops et flops

Malgré un triplé d’Estéban Lepaul, le Stade Rennais s’est incliné 4-3 face au Paris FC au terme d’un match spectaculaire, marqué par des erreurs défensives et une fin de rencontre cruelle.

Le Stade Rennais peut nourrir de gros regrets. À Jean-Bouin, les hommes de Franck Haise ont inscrit trois buts grâce à Estéban Lepaul, mais sont repartis bredouilles après un penalty de Lassine Sinayoko à la 90e+6. Retour sur les tops et les flops rennais de cette rencontre.

Les tops rennais

Estéban Lepaul, un triplé pour rien

C’est incontestablement le grand homme de l’attaque rennaise. Auteur de trois penalties transformés aux 30e, 76e et 89e minutes, Estéban Lepaul a maintenu son équipe en vie jusqu’au bout. Toujours aussi clinique face au gardien, l’attaquant a fait preuve d’un sang-froid remarquable. Mais malgré cette performance individuelle, son équipe n’a pas réussi à prendre le moindre point.

Szymanski, une égalisation pleine de maîtrise

Le milieu polonais a relancé Rennes au retour des vestiaires. À la 51e minute, parfaitement servi par Soumaré après une bonne percussion sur le côté gauche, il a conclu l’action d’une frappe précise dans le petit filet. Une réalisation importante pour remettre les deux équipes à égalité, même si Rennes a ensuite vu un autre but être refusé après intervention de la VAR.

Soumaré, une activité intéressante

Sans être décisif sur l’ensemble de la rencontre, Soumaré a montré de bonnes choses, notamment sur l’action de l’égalisation rennaise. Sa capacité à provoquer et à éliminer son adversaire a permis au Stade Rennais de se montrer plus dangereux en seconde période.

Les flops rennais

Une défense trop fragile

Quatre buts encaissés, des espaces laissés aux Parisiens et une incapacité à préserver le résultat : la soirée a été particulièrement compliquée pour l’arrière-garde rennaise. Dès la 14e minute, une relance manquée de Samba a permis au Paris FC d’ouvrir le score. Les Parisiens ont ensuite continué à trouver des espaces, jusqu’à faire basculer définitivement la rencontre dans le temps additionnel.

Rongier, une erreur lourde de conséquences

Entré à la pause à la place de Thomasson, Rongier devait apporter de la maîtrise au milieu et encadrer ses partenaires avec le brassard de capitaine. Mais son intervention sur Sinayoko à la 90e+5 a provoqué le penalty décisif. Une faute qui a coûté très cher aux Rennais, quelques instants seulement avant le coup de sifflet final.

Un manque de maîtrise dans les dernières minutes

Alors que Lepaul venait d’inscrire son troisième penalty pour remettre Rennes à hauteur, les Bretons n’ont pas réussi à conserver ce résultat. Malgré une occasion de victoire pour Al-Tamari à la 90e minute, repoussée par Trapp, Rennes a finalement cédé sur le penalty de Sinayoko, auteur également d’un magnifique retourné acrobatique du droit. Un manque de gestion qui résume une soirée frustrante pour Franck Haise et ses joueurs.

Le bilan : Lepaul a répondu présent, pas la défense

Avec trois buts inscrits par son avant-centre, le Stade Rennais avait les armes pour ramener un résultat de Paris. Mais les erreurs individuelles et les difficultés défensives ont fini par coûter cher. Cette défaite 4-3 laisse un goût amer aux Bretons, qui devront rapidement corriger leurs errements pour éviter de nouveaux scénarios aussi cruels.