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OM : le couperet est tombé pour la Ligue Europa 

Par Bastien Aubert - 17 Oct 2026, 16:00
Paixao et Maupay à l'OM

Après deux défaites en autant de matches cette saison, les supporters de l’OM souhaitent voir leur équipe lâcher la Ligue Europa.

L’OM traverse une période délicate. Avec deux revers en deux matches, les hommes de Bruno Genesio sont déjà sous pression et doivent rapidement trouver des solutions pour relancer leur campagne de Ligue Europa.

Les supporters de l’OM favorables au lâcher-prise

Dans ce contexte, la question de la priorité donnée à la compétition commence à diviser les supporters. Faut-il continuer à jouer la compétition à fond ou concentrer davantage les efforts sur la Ligue 1 ?But! a lancé un sondage autour d’une question directe : « L’OM doit-il lâcher la Ligue Europa ? » Les résultats communiqués sont sans ambiguïté :

  • Oui : 66,7 %
  • Non : 33,3 %

Près de deux votants sur trois estiment donc que Marseille devrait envisager de sacrifier la compétition européenne, au moins en partie, afin de préserver ses forces pour le championnat. Il s’agit toutefois d’un sondage en ligne auprès des lecteurs de But, et non d’une mesure représentative de l’ensemble des supporters marseillais.

La Ligue 1 au cœur des préoccupations de l’OM

Le début de parcours européen de l’OM nourrit forcément les inquiétudes. Deux défaites en deux rencontres placent le club dans une situation inconfortable et réduisent sa marge d’erreur pour la suite de la phase de ligue. Les supporters doivent désormais se demander si l’investissement nécessaire pour poursuivre l’aventure européenne ne risque pas de pénaliser l’équipe en championnat. La question est d’autant plus sensible que Marseille doit également gérer la pression de ses résultats nationaux et les attentes élevées autour de son effectif.

Pour les votants favorables à un désengagement européen, l’idée serait de concentrer les efforts sur les objectifs domestiques. Une rotation plus importante pourrait permettre à certains cadres de souffler et offrir davantage de temps de jeu aux remplaçants. Mais une telle stratégie aurait aussi un coût : elle reviendrait à réduire les ambitions européennes du club et à risquer de compromettre plus tôt sa qualification. À ce stade, rien n’indique que Bruno Genesio envisage officiellement de délaisser la Ligue Europa.

L’entraîneur de l’OM devra trouver le bon équilibre entre la nécessité de réagir en Europe et celle de maintenir son équipe compétitive en Ligue 1. Abandonner trop tôt la compétition européenne pourrait être mal vécu par une partie des supporters, tandis qu’y consacrer toutes les ressources disponibles pourrait compliquer la gestion de l’effectif. Le message envoyé par le sondage est néanmoins clair : après deux défaites, une majorité de votants préfère voir l’OM réfléchir à ses priorités plutôt que poursuivre la Ligue Europa à n’importe quel prix.

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