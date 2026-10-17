Si Frank McCourt ne serait pas vendeur à court terme, les signaux positifs se multiplient à l’OM en coulisses.

L’OM souffle ses dix bougies sous pavillon américain dans un contexte paradoxal. Sportivement, le bilan reste contrasté, avec une instabilité récurrente et des ambitions qui peinent parfois à se concrétiser. Mais sur le plan économique, le club a changé de dimension.

Les revenus de l’OM en forte progression en dix ans

Selon RMC Sport, les revenus de l’OM ont progressé de 70 % entre la saison 2015-2016 et l’exercice 2024-2025. Une évolution qui témoigne du développement commercial du club depuis son rachat en octobre 2016. Lorsque Frank McCourt a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, le montant annoncé était de 45 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient certaines dettes à solder. Depuis, les revenus globaux du club sont passés de 110,8 millions d’euros en 2015-2016 à 188,7 millions en 2024-2025. La billetterie a également fortement progressé, passant de 15,8 à 30,3 millions d’euros sur la période. Les revenus liés au sponsoring ont, eux, augmenté de 250 %, pour atteindre 71,7 millions d’euros en 2025, contre 28,9 millions au moment du rachat. Des chiffres qui illustrent le potentiel commercial de l’OM, porté notamment par la ferveur de ses supporters et l’attractivité du Vélodrome.

Autre élément susceptible de renforcer la valeur du club : le retour annoncé d’Adidas comme équipementier. La marque allemande doit remplacer Puma à l’issue de leur contrat, avec un partenariat annoncé comme nettement plus rémunérateur. Le montant pourrait être presque deux fois supérieur à celui de l’accord actuel, même si les détails financiers définitifs ne sont pas encore officiellement établis. Ce retour constitue un signal positif pour l’image de l’OM. Adidas retrouve un club avec lequel la marque entretient une histoire forte, notamment depuis la victoire marseillaise en Ligue des champions en 1993. L’opération pourrait ainsi contribuer à augmenter les revenus commerciaux du club sur plusieurs saisons.

Un club mieux structuré qu’en 2016

La progression de l’OM ne se limite pas à ses recettes. Le club a également développé sa présence numérique, renforcé son centre de formation et consolidé plusieurs activités autour de son équipe professionnelle. Sa section féminine et sa fondation participent également à l’élargissement de son empreinte sportive et sociale. Ces éléments comptent dans l’évaluation d’une institution sportive : ils peuvent contribuer à diversifier ses ressources et à renforcer son attractivité auprès de partenaires potentiels. L’OM reste toutefois confronté à une difficulté majeure : la valeur de sa marque ne garantit pas, à elle seule, un modèle économique durable ni des résultats sportifs à la hauteur des attentes.

C’est toute la nuance du dossier. Les progrès économiques de l’OM pourraient rendre le club plus séduisant pour de futurs investisseurs. Mais ils ne constituent pas une preuve que Frank McCourt prépare une vente. Début septembre, le président Stéphane Richard avait rappelé que le club n’était pas à vendre, tout en indiquant que son propriétaire était ouvert à l’arrivée de partenaires au capital. Cette possibilité pourrait permettre à l’OM d’attirer de nouveaux moyens financiers sans nécessairement changer d’actionnaire majoritaire. Pour l’heure, aucune cession n’est annoncée. Les progrès commerciaux de la dernière décennie constituent néanmoins un atout pour le club, que ce soit pour attirer des investisseurs minoritaires ou pour envisager, un jour, un éventuel changement de propriétaire. Les signaux sont positifs pour l’attractivité commerciale de l’OM. Mais concernant une vente, le dossier reste ouvert aux spéculations, pas aux conclusions hâtives.