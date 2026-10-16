OM : Papin balance tout sur les coulisses de son départ et n’épargne personne !

Amer après son départ de l’OM en 2025, Jean-Pierre Papin revient sur ses tensions en interne, met en cause la gestion de l’équipe réserve et regrette une fin loin de ses espérances.

Jean-Pierre Papin n’imaginait pas terminer son aventure à l’Olympique de Marseille de cette manière. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancienne légende du club phocéen est revenue sur son passage comme entraîneur de la réserve, marqué, selon lui, par des tensions internes et une perte d’autorité progressive.

Revenu à l’OM comme conseiller, Papin souhaitait boucler la boucle avec le club qui a marqué sa carrière. Après une première saison encourageante à la tête de l’équipe réserve, conclue à la deuxième place derrière Istres, l’ancien Ballon d’Or 1991 a vécu une deuxième année beaucoup plus difficile.

À l’OM, Jean-Pierre Papin dénonce une autorité fragilisée

Dans son témoignage, Jean-Pierre Papin pointe directement le rôle d’Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 à l’époque. Il lui reproche d’être intervenu dans ses choix sportifs et d’avoir progressivement affaibli sa position auprès du groupe.

« Il ne comprend rien au football, mais il a ses prérogatives », affirme l’ancien attaquant marseillais, qui assure avoir alerté à plusieurs reprises Pablo Longoria, alors président de l’OM, sans obtenir de changement.

Papin va plus loin dans ses accusations : « J’ai vécu du harcèlement moral pendant un an et demi. » Il évoque également une enquête menée par un cabinet extérieur, qui, selon lui, n’aurait jamais abouti. Des déclarations qui reflètent sa version des faits et ses griefs envers le fonctionnement interne du club.

Des polémiques qui ont laissé des traces

L’ancien entraîneur est aussi revenu sur plusieurs épisodes qui ont alimenté les critiques à son encontre, notamment la présence de ses chiens dans le car de l’équipe et l’utilisation du jacuzzi et du sauna du centre d’entraînement de la Commanderie.

Sur le premier point, il explique avoir rejoint un match à Villefranche avec sa voiture personnelle, avant que le chauffeur ne propose de garder ses chiens au frais pendant la rencontre. Concernant le jacuzzi, il assure avoir demandé l’autorisation du kiné après le départ des autres membres du club.

Pour Papin, ces histoires ont surtout servi à ternir son image. « C’est des saloperies », lâche-t-il, convaincu d’avoir été la cible de personnes cherchant à le discréditer. L’ancien Marseillais affirme également que deux hommes casqués se sont présentés devant son domicile pour lui demander de quitter rapidement le club. Un épisode qui a renforcé son sentiment de ne plus pouvoir poursuivre son aventure sereinement.

« Ça gâche la fin » : les regrets de la légende de l’OM

Jean-Pierre Papin aurait souhaité connaître une autre sortie à Marseille, lui qui avait aussi espéré avoir sa chance à la tête de l’équipe première après le départ de Marcelino, en septembre 2023. Mais son statut de prestataire, et non de salarié du club, a constitué un obstacle.

Avec le recul, il assure toutefois ne pas nourrir de regrets sur l’ensemble de sa carrière. C’est surtout la manière dont son histoire avec l’OM s’est terminée qui le blesse. « Avoir joué autant d’années à l’OM et terminer sur des ragots alimentés par des mecs qui ne connaissent rien au football, rien au club, ça fait chier, ça gâche la fin », résume-t-il.

Un témoignage amer pour celui qui reste l’une des grandes figures de l’histoire olympienne, et qui laisse apparaître une rupture profonde entre l’ancien buteur et le club auquel il souhaitait pourtant consacrer un dernier chapitre.