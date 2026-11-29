Vainqueur 2-0 à Auxerre, l’OM retrouve le podium de Ligue 1, mais Bruno Genesio n’a pas totalement apprécié la gestion de ses hommes après la pause.

L’OM a fait le travail. En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce dimanche, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations d’Amine Gouiri et d’Igor Paixão. Un succès précieux qui permet aux Olympiens de grimper provisoirement à la troisième place du championnat.

Mais malgré cette victoire, l’entraîneur marseillais avait quelques reproches à faire à ses joueurs. Au micro de Ligue 1+, le technicien est notamment revenu sur le discours tenu à la pause, alors que l’OM menait déjà de deux buts et évoluait en supériorité numérique après l’expulsion d’Axel Tuanzebe.

« Je les ai un peu surpris en leur disant qu’on menait 2-0 à onze contre dix et qu’on était encore en danger. C’était simplement pour les mettre en garde et c’est nécessaire, car c’est un groupe encore jeune », a expliqué Genesio.

Un avertissement qui n’a pas immédiatement porté ses fruits. « Le message n’est pas bien passé, car les dix premières minutes en seconde période, on a concédé deux, trois contre-attaques où on a été un peu en déficit », a regretté l’entraîneur. Il aurait notamment préféré voir ses joueurs davantage insister pour inscrire un troisième but et définitivement tuer le suspense.

Un groupe qui se dégage, mais un cadeau pour les Marseillais

Malgré cette petite mise au point, Bruno Genesio s’est montré satisfait de la dynamique collective. L’entraîneur a notamment souligné les huit victoires obtenues récemment avec une équipe qui commence à trouver ses automatismes. « Oui, on a une équipe qui se dégage, même si tous ceux qui participent aussi, qui rentrent en cours de jeu, ont un rôle très important », a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité de pouvoir compter sur un effectif élargi avec trois compétitions à disputer.

Et si Genesio a tenu à rappeler que son équipe n’avait « encore rien fait », il a également réservé une petite récompense à ses joueurs. Avec une pointe d’humour, le technicien a révélé son discours à la mi-temps : « Je leur ai dit à la mi-temps que si on restait comme ça, ils auraient un jour de repos supplémentaire. » Une manière pour Genesio de féliciter son groupe tout en lui rappelant qu’il reste encore beaucoup de travail.

Car avant la trêve hivernale, l’OM devra encore bien terminer ses échéances, que ce soit en L1, en Coupe de France et en Ligue Europa. Le podium est une belle récompense, mais le technicien marseillais entend bien maintenir ses joueurs sous pression.