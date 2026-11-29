Bruno Genesio devrait opérer trois changements dans le onze de départ de l’OM à Auxerre (15h).

L’OM s’apprête à retrouver le championnat avec un déplacement piégeux sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Pour cette rencontre, Bruno Genesio pourrait apporter quelques ajustements à son équipe, notamment sur les côtés.

Weah et Harit attendus dans le onze marseillais

D’après L’Équipe, Timothy Weah devrait être titularisé au poste de latéral droit à la place de Kelyann Bezahaf. Un changement qui permettrait au technicien marseillais de s’appuyer sur l’expérience et la polyvalence de l’international américain. Dans le secteur offensif, Amine Harit pourrait également faire son retour dans le onze de départ. Le milieu offensif remplacerait Keyliane Abdallah sur le côté, avec l’objectif d’apporter davantage de créativité et de qualité technique dans les derniers mètres.

Le troisième changement concernerait l’entrejeu. Tochukwu Nnadi pourrait retrouver sa place dans le onze marseillais, au détriment d’Angel Gomes. Un choix qui peut surprendre, puisque l’Anglais avait livré une prestation intéressante jeudi contre le Levski Sofia en Ligue Europa.

Nnadi préféré à Angel Gomes au milieu ?

Malgré cette performance encourageante, Genesio souhaiterait donc modifier son équilibre au milieu de terrain pour affronter Auxerre. Nnadi pourrait apporter davantage d’impact et de présence dans les duels, des qualités importantes dans une rencontre où l’OM devra répondre à l’intensité de son adversaire. Ces trois changements montrent que Bruno Genesio souhaite conserver une certaine fraîcheur dans son effectif, tout en adaptant son équipe aux exigences du championnat.

Après le succès européen, l’OM doit désormais se concentrer sur la Ligue 1 et tenter d’enchaîner les résultats positifs. Le déplacement à Auxerre représente une nouvelle occasion de confirmer les progrès aperçus face au Levski Sofia. Avec Weah, Harit et Nnadi potentiellement titulaires, le technicien marseillais pourrait donner un nouveau visage à son équipe. Reste désormais à attendre la composition officielle pour connaître les choix définitifs de Genesio, vers 14h.