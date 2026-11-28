Bien installé sur le banc du PSG, Luis Enrique a mis un point final cuisant à l’aventure de Franck Haise au Stade Rennais.

Franck Haise a donc payé au prix fort l’instabilité chronique du Stade Rennais. Que le technicien se rassure : il n’est pas le seul !

Le PSG est devenu un modèle de stabilité

Depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, en juillet 2023, le RC Lens, l’OM et le SRFC ont chacun déjà fait appel à six entraîneurs différents, intérimaires compris ! Aucun autre club de Ligue 1 n’a connu autant de changements sur cette période. L’OL suit avec cinq techniciens, tandis que le RC Strasbourg en a utilisé quatre. Un chiffre qui en dit long sur les difficultés de ces formations à construire un projet sportif durable.

Car changer régulièrement d’entraîneur ne revient pas simplement à remplacer un nom sur le banc. Chaque technicien débarque avec son staff, ses méthodes de travail, ses principes tactiques et parfois ses propres exigences en matière de recrutement.

À force de changements, les effectifs peuvent finir par ressembler à un véritable puzzle, composé de joueurs recrutés pour répondre à des projets différents, voire incompatibles. Une situation qui complique forcément la progression collective et fragilise les résultats sur le long terme.

L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais sont les cancres de L1 !

Arrivé en janvier dernier au Stade Rennais, Franck Haise n’aura donc pas échappé à cette mécanique infernale. Après une aventure qui devait permettre au club breton de retrouver de la stabilité, le technicien a finalement payé les conséquences d’un environnement particulièrement mouvementé.

Hier soir, au Stade Rennais, le constat a été brutal. Face au PSG de Luis Enrique, Haise a vu son aventure prendre fin dans un contexte qui rappelle une nouvelle fois les limites d’un projet sportif trop souvent remis en question.

Pendant que l’entraîneur parisien poursuit son travail dans la continuité, le Stade Rennais, l’OM et le RC Lens illustrent une autre réalité : celle de clubs qui peinent à installer durablement un homme fort sur leur banc. Et dans ce jeu des chaises musicales, le PSG de Luis Enrique apparaît comme un contre-exemple particulièrement révélateur.