Luis Enrique va innover dans le onze du PSG contre le FC Lorient (20h45)… avec un nouvel atout dans sa manche.

Luis Enrique devrait procéder à plusieurs ajustements au PSG pour recevoir le FC Lorient au Parc des Princes (20h45). Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery sont notamment annoncés titulaires par rapport au onze aligné mercredi contre l’AS Rome.

Dembélé, Marquinhos et Zaïre-Emery annoncés titulaires

Après le partage des points face aux Italiens (2-2), le PSG doit rapidement se remettre en ordre de marche en championnat. Luis Enrique pourrait donc profiter du rendez-vous contre Lorient pour apporter du sang neuf à son équipe, tout en réinstallant plusieurs joueurs importants dans son dispositif. Dembélé est attendu dans le onze de départ. Sa présence offrirait évidemment davantage de percussion et de capacité à déséquilibrer le bloc adverse. Marquinhos est également annoncé titulaire, un choix qui permettrait au capitaine parisien de retrouver sa place dans le secteur défensif.

Enfin, Zaïre-Emery pourrait lui aussi débuter cette rencontre, avec son volume de jeu et sa capacité à participer aux différentes phases du jeu. Ces trois changements annoncés ne seraient toutefois pas les seuls ajustements envisagés par Luis Enrique. Le technicien espagnol pourrait effectuer jusqu’à cinq modifications dans son onze de départ. Une rotation qui permettrait de gérer les organismes après la rencontre européenne, tout en maintenant un niveau d’exigence élevé face à une formation lorientaise qui se déplacera au Parc des Princes avec l’ambition de créer la surprise.

Les coups de pied arrêtés, la nouvelle arme du PSG

Mais la véritable évolution du PSG cette saison se situe peut-être dans un domaine auquel on ne l’associait pas forcément en priorité : les coups de pied arrêtés. Le club parisien, réputé pour sa maîtrise technique et son jeu collectif, est devenu particulièrement dangereux sur corner. La rencontre face à l’AS Rome en a encore apporté la démonstration. Malgré le match nul (2-2), Illia Zabarnyi a inscrit le sixième but parisien sur corner en Ligue des champions cette saison. Un chiffre qui place le PSG largement en tête dans cette compétition. Derrière lui, le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool affichent chacun trois réalisations sur cette phase de jeu.

Le constat est d’autant plus intéressant que cette efficacité ne se limite pas à la scène européenne. En additionnant les buts inscrits en Ligue des champions et en Ligue 1, le PSG a déjà trouvé le chemin des filets à dix reprises sur coups de pied arrêtés. Une statistique qui illustre le travail réalisé par le staff parisien dans un secteur devenu une véritable source de danger. Le PSG ne se contente donc plus de faire la différence grâce à ses individualités ou à ses longues séquences de possession. Il possède désormais une arme supplémentaire pour débloquer les rencontres, notamment lorsque les espaces se font rares et que les adversaires défendent bas.

Un travail collectif minutieusement préparé

Cette réussite n’a rien d’un hasard. Dans L’Équipe, Gilles Bourges, ancien entraîneur des gardiens du PSG entre 2010 et 2013 et spécialiste des coups de pied arrêtés à Laval entre 2020 et 2025, souligne la qualité du travail effectué sur ces phases de jeu. « On sent que ces phases sont travaillées, il n’y a pas de hasard », explique-t-il. Il détaille ensuite les mécanismes mis en place par les Parisiens : deux joueurs positionnés près du ballon pour attirer les adversaires, des mouvements de diversion, des appels lancés et des blocs destinés à libérer les espaces.

Autrement dit, les buts inscrits sur corner ne reposent pas uniquement sur la qualité de frappe ou le jeu de tête des joueurs. Chaque déplacement répond à une intention précise. Certains éléments cherchent à attirer les défenseurs, d’autres créent des espaces ou gênent les interventions adverses. Même les joueurs qui ne touchent jamais le ballon peuvent jouer un rôle déterminant dans la réussite de l’action. Bourges insiste d’ailleurs sur cette dimension collective : « C’est une mécanique qui doit être bien huilée, et pour cela, certains doivent se sacrifier sans avoir un rôle actif. C’est un travail très collectif. » Pour le FC Lorient, le danger sera donc multiple.