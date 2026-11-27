Pour pallier les longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le PSG aurait identifié neuf pistes offensives en vue du mercato hivernal.

Contraint de composer sans Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour de longs mois, le Paris Saint-Germain pourrait bien s’activer lors du mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif. Alors que Luis Enrique a récemment ouvert la porte à l’arrivée d’un renfort cet hiver, la direction parisienne aurait déjà identifié plusieurs cibles. À en croire les informations du compte X @PSGInside_Actu, pas moins de neuf joueurs figureraient sur les tablettes du club de la capitale.

Neuf noms dans le viseur du PSG !

Il s’agirait d’Antonio Nusa (RB Leipzig), Gianluca Prestianni (Benfica), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Nico Paz (Côme), Saïd El Mala (Cologne), Alphadjo Cissé (AC Milan) et Carlos Forbs (Club Bruges). Parmi ces neuf noms, Nico Paz aurait particulièrement les faveurs de Luis Enrique, qui souhaiterait en faire sa priorité. Mais le Real Madrid pourrait compliquer les plans du technicien espagnol dans ce dossier. Si toutes ces pistes ne seraient pas au même stade d’avancement, quatre joueurs seraient, en revanche, à écarter malgré les récentes rumeurs : Ez Abde, Luis Díaz, Arda Güler et Rafael Leão.

Fin de la piste Estêvão !

Également associé au champion de France, Paris Brunner serait davantage une option pour le mercato estival 2027. De son côté, Estêvão aurait directement été proposé par Chelsea aux dirigeants parisiens. Ces derniers ne seraient toutefois pas disposés à accueillir le jeune ailier brésilien sous la forme d’un prêt sec et privilégieraient une opération assortie d’une option d’achat afin de pouvoir le conserver définitivement en cas de réussite. Malgré cette longue liste de prétendants, le PSG ne devrait accueillir qu’un ou deux renforts offensifs au maximum cet hiver, selon la même source.