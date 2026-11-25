Mason Greenwood (Fenerbahçe, 25 ans) ne serait finalement pas une piste creusée par le PSG au mercato hivernal.

Le feuilleton Mason Greenwood vient de connaître un sérieux coup de frein. Alors que le nom de l’attaquant de l’OM a récemment circulé du côté du PSG, la piste parisienne ne serait finalement pas aussi concrète qu’annoncé.

Greenwood et Santana, deux pistes écartées par le PSG

Cité hier par Ekrem Konur, Greenwood a été associé au PSG dans le cadre du prochain mercato. Une rumeur qui a forcément fait réagir, tant le profil de l’ancien attaquant de l’OM reste suivi sur le marché européen. Mais cette information serait à prendre avec beaucoup de prudence. D’après PSG Inside Actus, le club parisien ne s’intéresserait pas sérieusement à l’ancien joueur de Manchester United.

Le compte, bien informé sur le PSG, évoque également le cas d’Alisson Santana, ailier du Shakhtar Donetsk, qui serait pourtant tenté par l’idée de rejoindre une grande formation européenne. Sur X, PSG Inside Actus a ainsi précisé : « Le PSG ne s’intéresse ni à lui, ni à Greenwood ». Une déclaration qui vient refroidir les deux dossiers et laisse entendre que Paris ne travaillerait pas sur ces profils pour le moment.

Les supporters de l’OM peuvent respirer

Pour l’heure, la tendance est donc claire : selon cette source, le PSG ne creuserait ni la piste Greenwood, ni celle d’Alisson Santana. Les deux noms auraient ainsi été écartés des options parisiennes pour le mercato hivernal. Du côté de l’OM, cette mise au point permet surtout de remettre les choses en perspective.

L’intérêt supposé du PSG avait alimenté les discussions autour de Mason Greenwood, mais aucune démarche concrète n’est confirmée dans les éléments disponibles. Le mercato est encore loin d’avoir livré tous ses secrets, et les rumeurs peuvent évoluer rapidement. Mais à ce stade, le dossier Greenwood-PSG semble bel et bien refroidi. Un coup de tonnerre dans les spéculations… qui pourrait finalement ne déboucher sur aucun mouvement entre Marseille et Paris.