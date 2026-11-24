À la veille de la réception de l’AS Rome en Ligue des champions, Achraf Hakimi a réaffirmé son attachement au PSG. Le latéral marocain veut s’inscrire dans la durée à Paris et compte sur la force du collectif pour surmonter les blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Hakimi veut marcher dans les pas de Marquinhos

Arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi n’envisage pas encore de tourner la page. Interrogé ce mardi en conférence de presse sur Marquinhos, présent dans la capitale depuis 2013, le Marocain a livré un message très clair concernant son avenir.

« Je suis content et fier d’être ici et j’espère rester encore plus d’années au PSG, comme Marquinhos l’a fait. C’est une légende du club. Paris, c’est ma ville, le PSG, c’est mon club », a-t-il confié. Des mots forts de la part d’un joueur devenu l’un des cadres du vestiaire parisien.

Très en forme depuis le début de la saison, Hakimi continue également de peser dans le secteur offensif. Luis Enrique lui accorde une grande liberté, qu’il utilise pour multiplier les projections et se retrouver régulièrement en position de marquer ou de délivrer une passe décisive. Une montée en puissance déjà récompensée individuellement ces derniers mois, avec notamment une distinction importante obtenue par le Parisien.

Le collectif pour compenser les absences

Les graves blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont forcément rebattu les cartes avant PSG-Roma. Hakimi refuse néanmoins d’en faire une excuse. « La force de cette équipe, c’est le collectif », a insisté le défenseur, convaincu que leurs remplaçants seront prêts à donner leur maximum.

Le Marocain n’a pas été averti par Luis Enrique d’un éventuel repositionnement au poste d’ailier droit. Il se dit toutefois disponible, alors que Paris vise déjà une troisième Ligue des champions consécutive. Pour lui, l’effort devra être partagé par l’ensemble du groupe plutôt que reposer sur quelques cadres.

Luis Enrique s’est montré impressionné par le repositionnement de Donyell Malen dans l’axe avant PSG-Roma : « Son nombre de buts est incroyable. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2125213510883827764

La Roma prise très au sérieux

Face à une équipe romaine en forme en Serie A, Hakimi appelle enfin à la vigilance. Il s’attend notamment à un duel intense avec Wesley, un joueur « fort et offensif », mais refuse de réduire la menace italienne au seul Brésilien.

Le verdict du Tribunal arbitral du sport sur la finale de la CAN 2025 est également tombé dans la journée, donnant officiellement raison au Sénégal. Avant cette décision, Hakimi avait assuré rester concentré sur son métier et sur la rencontre européenne. Son cap ne change pas : gagner avec Paris et continuer à progresser sous les ordres de Luis Enrique.