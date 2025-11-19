Le latéral droit du PSG Achraf Hakimi a décroché le titre de joueur africain de l’année aux CAF Awards qui ont eu lieu ce mercredi.

Ce mercredi ont lieu les CAF Awards, récompenses du football africain. Et la confédération ne pouvait choisir meilleur lieu que l’Université Polytechnique Mohammed VI de Rabat puisque le Maroc a raflé quasiment toutes les récompenses ! Le jeune Othmane Maamma (Watford) a été meilleur jeune africain de l’année, la sélection U20 des Lions de l’Atlas, sacrée championne du monde de la catégorie, équipe nationale africaine de 2025 et Yassine Bounou meilleur gardien africain.

Un trophée mérité

Mais le principal trophée est bien évidemment celui de meilleur joueur de l’année. Achraf Hakimi était le grand favori et il a été très logiquement sacré. Le latéral droit du PSG, arrivé avec style puisqu’il portait une cape au-dessus de son costume, est actuellement blessé à la cheville gauche. Il porte une attelle et se déplaçait d’ailleurs en trottinette, lui qui est venu avec sa mère et son frère. Mais il a connu une année 2025 historique puisqu’il a tout gagné avec le PSG, à part le Mondial des Clubs, et qu’il a joué un rôle très important dans tous les succès. Il a notamment ouvert le score en finale de la Champions League.

Avec ce nouveau sacre, le PSG confirme sa mainmise sur les récompenses individuelles. Car, en plus d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d’Or 2025 alors que Désiré Doué a été désigné meilleur jeune de la planète via le Golden Boy.