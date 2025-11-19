OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?
PSG Mercato : Hakimi en retard, le remplaçant parfait se cache à Madrid !

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)
Bastien Aubert
19 novembre 2025

Le PSG risque de s’activer sur le mercato d’hiver, notamment pour trouver un remplaçant à Achraf Hakimi et lui permettre de plus souvent souffler. La piste d’Andri Ratiu (27 ans) mériterait d’être exploré au Rayo Vallecano, dans la banlieue de Madrid.

Le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato d’hiver. Alors qu’Achraf Hakimi se remet lentement d’une blessure et ne connaît pas encore la date de son retour, le club parisien étudie déjà plusieurs solutions pour lui offrir du repos tout en maintenant un niveau défensif et offensif optimal. 

Selon Data Scout, un nom émerge clairement : Andri Ratiu, le latéral droit du Rayo Vallecano. Recruté pour seulement 500 000 € par le club madrilène, le Roumain a explosé ces derniers 18 mois et s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux de Liga. Le joueur de 27 ans a notamment contribué à la qualification historique du Rayo pour les compétitions européennes la saison dernière. 

Ratiu, 25 M€ et l’affaire bouclée ?

Physiquement, le Madrilène est impressionnant : l’un des joueurs les plus rapides du monde, capable de répéter les efforts à haute intensité, un critère clé dans le football moderne. Techniquement, il n’est pas en reste : solide défensivement, efficace offensivement, Ratiu a même réalisé un gros match contre Vinicius Jr. avant la trêve.

Le profil complet qu’il représente devient de plus en plus rare sur le marché, et le joueur disposerait d’une clause libératoire de 25 M€, un montant que de grands clubs n’hésitent plus à payer vu la confirmation de son niveau. Pour le PSG, il pourrait s’agir du renfort parfait : un latéral capable de faire souffler Hakimi tout en maintenant une double menace sur son côté, défensive et offensive. 

