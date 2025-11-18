Le PSG pourrait bouger cet hiver et a déjà reçu le feu vert de Luis Enrique pour recruter Mario Gila (25 ans), défenseur espagnol de la Lazio Rome.

Le Paris Saint-Germain traverse une saison compliquée, pénalisé par un effectif réduit et de nombreuses blessures. Luis Enrique, qui avait misé sur la stabilité l’été dernier, doit désormais composer avec ces difficultés et pourrait décider de renforcer son effectif lors du mercato hivernal.

Selon Fichajes, le choix de l’entraîneur est déjà fait : Mario Gila, 25 ans, défenseur espagnol évoluant à la Lazio, a été validé pour rejoindre le PSG. Formé au Real Madrid, Gila impressionne en Serie A par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à différents postes en défense. Son profil correspond parfaitement aux exigences d’un système de jeu basé sur un pressing constant et une mobilité défensive permanente.

Gila déjà suivi par le PSG cet été

Le PSG, prudent sur le plan financier, apprécie également le montant demandé par la Lazio : 30 millions d’euros seulement pour un joueur formé au Real Madrid et déjà expérimenté à haut niveau. Le défenseur espagnol est également suivi par son ancien club, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur le PSG pour conclure rapidement ce dossier.

Si le transfert ne se concrétise pas cet hiver, le PSG pourrait retenter sa chance lors du mercato estival. Pour Gila, l’arrivée dans la capitale française représenterait un grand pas dans sa carrière et l’opportunité de briller en Ligue 1 et en Ligue des champions.