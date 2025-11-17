PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Lucas Chevalier vient de devenir le gardien le plus rapide à encaisser son premier but avec l’équipe de France depuis 1935, après seulement trois minutes de jeu. Une statistique qui tombe au plus mauvais moment pour le nouveau portier du Paris Saint-Germain.

Un début catastrophique chez les Bleus

Chevalier espérait se montrer, rassurer et envoyer un signal positif à Didier Deschamps comme à son club.

Mais cette entrée en matière expresse tourne au fiasco : un ballon au fond des filets dès la troisième minute, et voilà le jeune gardien associé à un record dont aucun joueur ne veut.

Ce n’est pas seulement une bévue individuelle : c’est une nouvelle ligne dans une dynamique déjà très inquiétante.

Un gardien déjà fragilisé au PSG

Depuis son arrivée à Paris pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Chevalier n’a pas convaincu. Ses prestations, marquées par des erreurs parfois grossières, alimentent un climat de méfiance au sein des supporters comme des observateurs.

On pointe notamment :

un manque d’autorité dans sa surface,

une difficulté à gérer les moments chauds,

des sorties hasardeuses,

et une irrégularité qui tranche avec l’exigence du PSG.

Ce but encaissé en temps record en équipe de France ne fait qu’ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules.

Un symbole inquiétant plutôt qu’un simple accident

Ce qui aurait pu constituer une opportunité de se relancer devient finalement un nouvel élément à charge.

Pour beaucoup, cette statistique ne représente pas seulement un malheureux concours de circonstances : elle symbolise un gardien en perte de repères, installé dans un cycle négatif dont il peine à sortir.

Au PSG, où la marge d’erreur est inexistante, Chevalier n’a désormais plus le choix : il doit réagir vite, très vite.

Sinon, ce record humiliant risque bien de devenir l’emblème d’un début de carrière parisienne totalement manqué.