PSG, Real Madrid Mercato : le Bayern Munich a donné sa réponse pour Olise !

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Le PSG et le Real Madrid surveillent Michael Olise de très près, mais le Bayern Munich a déjà fermé la porte à tout départ de sa pépite française.

Le PSG et le Real Madrid partagent un même constat sur le marché des transferts : Michael Olise fait partie des joueurs les plus désirés d’Europe.

Le profil de l’international français du Bayern Munich (24 ans, 17 sélections) séduit autant la direction parisienne, toujours en quête de créativité offensive, que les dirigeants madrilènes, à la recherche d’un ailier droit de très haut niveau pour compléter leur effectif galactique.

Mais malgré cet intérêt croissant, les deux géants européens se heurtent à une position inflexible du Bayern Munich.

Le Bayern Munich ferme totalement la porte

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Michael Olise est considéré comme un élément central du projet bavarois. Selon L’Équipe, aucune offre ne serait susceptible de faire vaciller la direction allemande.

Même des montants évoqués autour de 150 à 200 millions d’euros ne changeraient pas la position du Bayern, qui voit en lui un joueur “non transférable”.

En interne, le club envisage même une prolongation de contrat jusqu’en 2031 avec revalorisation salariale pour sécuriser son avenir.

Le Real Madrid impressionné, mais bloqué

Le Real Madrid suit de près la situation du joueur depuis ses performances remarquées en Ligue des champions.

Face au Bayern, Olise a confirmé son statut de joueur décisif, capable de faire basculer un match par sa technique et sa vision du jeu.

Mais malgré cet intérêt, la Maison Blanche se heurte à la fermeté bavaroise. Même une enveloppe proche de 150 millions d’euros ne semble pas suffisante pour ouvrir une discussion.

Le PSG attentif, mais prudent

Du côté du PSG, le dossier est suivi avec attention. Le club parisien apprécie particulièrement le profil d’Olise, jugé idéal pour renforcer le couloir droit et apporter davantage de créativité dans les phases offensives.

Cependant, la politique actuelle du PSG, plus mesurée sur les transferts XXL, complique fortement toute tentative de recrutement.

Paris sait aussi que convaincre le Bayern Munich représente l’un des défis les plus difficiles du marché européen.

Un joueur heureux en Bavière

Au-delà des rumeurs, Michael Olise ne montre aucun signe de départ. Installé en Allemagne depuis deux saisons, il se dit pleinement épanoui au Bayern Munich, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable.

Son rôle dans le projet sportif, sa relation avec ses coéquipiers et la confiance du staff renforcent l’idée d’un avenir stable en Bavière.

Un dossier presque fermé malgré les rumeurs

Malgré l’intérêt conjoint du PSG et du Real Madrid, le dossier Olise semble aujourd’hui largement verrouillé.

Sauf revirement majeur ou offre totalement exceptionnelle, le Bayern Munich n’a aucune intention de laisser partir l’un de ses joueurs les plus influents.