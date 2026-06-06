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Real Madrid Mercato : Olise a donné une première réponse à Pérez

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 18:50
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Michael Olise (Bayern Munich)

Priorité de Florentino Pérez au Real Madrid pour le prochain mercato, Michael Olise ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre la capitale espagnole

En cas de victoire lors des prochaines élections présidentielles du Real Madrid, Florentino Pérez aurait prévu de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le président merengue serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour attirer une star. Si la presse espagnole a rapidement cité Vitinha, João Neves ou encore Michael Olise parmi les cibles potentielles, c’est bien l’international français du Bayern Munich qui serait la priorité de Florentino Pérez.

Olise ne ferme pas la porte au Real Madrid

Alors que le club bavarois avait assuré, par la voix d’Uli Hoeness en mai dernier, que Michael Olise ne serait pas vendu cet été, l’ancien joueur de Crystal Palace verrait d’un bon œil un transfert vers le Real Madrid, selon les indiscrétions du journaliste espagnol, Ramon Alvarez de Mon.

De son côté, le journaliste italie, Fabrizio Romano, s’est également exprimé sur ce dossier. « Le Real Madrid enverra une offre de 150 millions d’euros pour Michael Olise mardi, et il sera très intéressant de voir comment le Bayern réagira. Uli Hoeness a déclaré en mai qu’Olise n’était pas à vendre, mais le Real Madrid arrive désormais avec une proposition de 150 millions d’euros. Il faudra voir quelle sera la réaction réelle du Bayern », a-t-il expliqué.

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