Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Michael Olise (24 ans) refait surface au PSG. Malgré une prestation en demi-teinte face au Paraguay (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde avec les Bleus, l’ailier du Bayern Munich reste l’une des grandes cibles du club parisien.

Le feuilleton Michael Olise est loin d’être terminé. Depuis plusieurs années, le PSG suit avec attention la progression de l’international français. Déjà lorsque l’ancien joueur de Crystal Palace évoluait en Premier League, le champion de France s’était positionné, avant de finalement laisser le Bayern Munich rafler la mise.

À l’époque, certains dirigeants parisiens nourrissaient des doutes sur la capacité d’Olise à franchir un nouveau cap, notamment sur la scène européenne. Un an plus tard, la situation a bien changé. Le PSG apprécie toujours autant son profil, mais les conditions d’un éventuel transfert se sont considérablement compliquées.

Un transfert quasiment impossible ?

Le principal obstacle est désormais le Bayern Munich. Le club bavarois n’a aucune intention de se séparer de l’un de ses joueurs majeurs, sauf offre totalement hors normes. Le montant réclamé pourrait ainsi osciller entre 180 et 200 millions d’euros.

Au-delà de l’aspect financier, une autre interrogation demeure : Michael Olise serait-il prêt à revenir en Ligue 1 ? Le joueur ne fermerait pas totalement la porte au PSG, lui qui était déjà proche de rejoindre Paris avant son départ en Allemagne. Mais quitter le Bayern Munich, l’un des plus grands clubs européens, pour retrouver le championnat de France constituerait un choix fort dans sa carrière.

Le PSG garde plusieurs options

En interne, Luis Campos et Luis Enrique continuent de surveiller le dossier, tout en avançant sur d’autres priorités. Les pistes menant à Maghnes Akliouche et Ousmane Diomandé occupent actuellement une place importante dans les réflexions parisiennes.

Si ces deux dossiers venaient à se concrétiser rapidement, la piste Michael Olise pourrait être mise de côté. En revanche, la moindre ouverture avec le Bayern ou le joueur pourrait pousser le PSG à revenir à la charge pour tenter un coup spectaculaire lors de ce mercato estival.