Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le PSG pourrait réaliser une énorme opération financière cet été. Liverpool aurait en effet décidé de foncer sur deux jeunes talents parisiens : Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.

Le mercato du PSG est encore loin d’être terminé cet été. Le dossier Bradley Barcola est par exemple particulièrement chaud depuis plusieurs semaines. L’ailier français est la grande priorité offensive de Liverpool, qui souhaite renforcer ses ailes et préparer la succession de plusieurs cadres offensifs.

Liverpool veut frapper très fort au PSG

Barcola aurait déjà trouvé un accord contractuel avec les Reds, mais les deux clubs doivent encore s’entendre sur l’indemnité de transfert. Plusieurs sources évoquent une valorisation parisienne pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de livres pour les opérations envisagées. Mais Liverpool ne regarderait pas uniquement du côté de Barcola. Le jeune Ibrahim Mbaye serait lui aussi ciblé par les dirigeants anglais.

À seulement 18 ans, l’ailier formé au PSG possède un potentiel qui séduit plusieurs grands clubs européens. Liverpool ferait partie des équipes les plus intéressées et aurait déjà avancé sur le dossier. Certaines sources évoquent même un accord sur les conditions personnelles entre Mbaye et Liverpool, alors que les négociations avec le PSG doivent encore permettre de trouver un terrain d’entente.

Une double opération à plus de 200 M€

Selon Ekrem Konur, Liverpool pourrait donc tenter de boucler une opération groupée pour les deux Parisiens. Le montant évoqué dépasse les 200 millions de livres, soit environ 235 millions d’euros. Une somme absolument folle qui ferait de cette double opération l’un des dossiers les plus spectaculaires de ce mercato. Attention toutefois : ce montant correspond pour l’instant à une estimation rapportée, et non à une offre officiellement confirmée par les deux clubs.

Pour Paris, une telle vente représenterait évidemment une rentrée d’argent considérable. Le club aurait déjà anticipé la possible réorganisation de son secteur offensif avec les arrivées de plusieurs renforts. Barcola et Mbaye, eux, sont désormais au cœur des discussions entre le PSG et Liverpool. Les deux joueurs auraient récemment été écartés du groupe parisien, ce qui a encore alimenté les spéculations autour de leur avenir. Liverpool doit maintenant convaincre Paris. Et si les Reds parvenaient réellement à boucler les deux dossiers, le PSG pourrait bien récupérer un véritable jackpot de plus de 200 M€.