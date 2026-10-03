À LA UNE DU 3 OCT 2026
[19:45]ASSE : le choix payant d’un ancien Vert chez les Espoirs !
[19:25]OM : le couperet tombe en fin de match face à Montpellier
[19:03]FC Nantes : Les Canaris déchantent face à Lorient en amical
[18:24]LOSC : Le verdict tombe pour l’ailier d’Arsenal avant Lille
[17:43]RC Lens : le couperet est déjà tombé pour un jeune parti cet été
[17:23]ASSE : Rodez récupère un renfort de poids avant de défier les Verts
[17:03]Real Madrid : la concurrence italienne s’élargit pour son attaquant brésilien
[16:43]Le derby parisien tourne mal pour le PFC
[16:24]FC Barcelone, Real Madrid, PSG : Manchester United reçoit un nouvel avertissement pour sa pépite
[16:01]PSG : Un pari à 3,3 M€ sur un milieu ivoirien
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le couperet tombe en fin de match face à Montpellier

Par Wladimir DELCROS - 3 Oct 2026, 19:25
OM : le couperet tombe en fin de match face à Montpellier

L’OM s’est incliné face à Montpellier (0-1) lors d’une rencontre amicale disputée à huis clos. Longtemps indécis, le match a basculé sur un but encaissé par les Marseillais dans les dernières minutes.

Une défaite sur le fil pour l’OM

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire la différence face à Montpellier. Opposés au club héraultais dans le cadre d’un match amical, les Phocéens se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1), ce samedi.

La décision s’est faite en fin de rencontre, avec un but montpelliérain venu sanctionner l’OM dans les derniers instants. Sans autre information disponible sur le contenu de la partie, le résultat laisse au moins apparaître une rencontre longtemps fermée entre les deux formations.

Cette affiche avait été organisée loin des regards, puisque le match amical entre Marseille et Montpellier se disputait à huis clos. Une configuration qui explique le peu d’éléments ayant filtré autour de son déroulement.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Montpellier frappe en fin de match

L’information a été relayée par BeFootball, qui précise que l’unique but de la rencontre a été inscrit en fin de match. L’OM a donc tenu tête au MHSC pendant l’essentiel de la partie avant de céder dans la dernière ligne droite.

À ce stade, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant le buteur, la composition marseillaise ou les principaux faits de jeu. Il convient donc de ne pas tirer de conclusion définitive sur la prestation de l’équipe à partir du seul score.

Un résultat à relativiser

Une défaite reste toujours contrari­ante, même dans un rendez-vous sans enjeu comptable. Le contexte amical invite néanmoins à relativiser ce revers. Ces rencontres servent aussi à maintenir le rythme, à effectuer des essais et à offrir du temps de jeu, même si aucun élément précis n’a filtré concernant les choix effectués côté marseillais.

L’OM avait déjà connu ce type de résultat lors de ses précédentes préparations. Les Marseillais s’étaient notamment inclinés face à Eupen pour leur deuxième match amical, sans que cela permette de préjuger de la suite.

Un scénario frustrant pour les Marseillais

Au-delà du revers, c’est surtout le moment choisi par Montpellier pour frapper qui peut laisser quelques regrets à l’OM. Après avoir préservé le score pendant une grande partie de la rencontre, les Phocéens n’ont pas réussi à aller chercher le match nul.

Cette défaite à huis clos restera donc comme un résultat frustrant, mais difficile à analyser en profondeur faute d’images et d’informations complémentaires. Le seul verdict disponible est celui du tableau d’affichage : Montpellier s’impose 1-0 grâce à un but tardif.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot