OM : le couperet tombe en fin de match face à Montpellier

L’OM s’est incliné face à Montpellier (0-1) lors d’une rencontre amicale disputée à huis clos. Longtemps indécis, le match a basculé sur un but encaissé par les Marseillais dans les dernières minutes.

Une défaite sur le fil pour l’OM

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire la différence face à Montpellier. Opposés au club héraultais dans le cadre d’un match amical, les Phocéens se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1), ce samedi.

La décision s’est faite en fin de rencontre, avec un but montpelliérain venu sanctionner l’OM dans les derniers instants. Sans autre information disponible sur le contenu de la partie, le résultat laisse au moins apparaître une rencontre longtemps fermée entre les deux formations.

Cette affiche avait été organisée loin des regards, puisque le match amical entre Marseille et Montpellier se disputait à huis clos. Une configuration qui explique le peu d’éléments ayant filtré autour de son déroulement.

Montpellier frappe en fin de match

L’information a été relayée par BeFootball, qui précise que l’unique but de la rencontre a été inscrit en fin de match. L’OM a donc tenu tête au MHSC pendant l’essentiel de la partie avant de céder dans la dernière ligne droite.

L’OM s’est incliné 1-0 en amical face à Montpellier. But encaissé en fin de match. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2106433803673817279

À ce stade, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant le buteur, la composition marseillaise ou les principaux faits de jeu. Il convient donc de ne pas tirer de conclusion définitive sur la prestation de l’équipe à partir du seul score.

Un résultat à relativiser

Une défaite reste toujours contrari­ante, même dans un rendez-vous sans enjeu comptable. Le contexte amical invite néanmoins à relativiser ce revers. Ces rencontres servent aussi à maintenir le rythme, à effectuer des essais et à offrir du temps de jeu, même si aucun élément précis n’a filtré concernant les choix effectués côté marseillais.

L’OM avait déjà connu ce type de résultat lors de ses précédentes préparations. Les Marseillais s’étaient notamment inclinés face à Eupen pour leur deuxième match amical, sans que cela permette de préjuger de la suite.

Un scénario frustrant pour les Marseillais

Au-delà du revers, c’est surtout le moment choisi par Montpellier pour frapper qui peut laisser quelques regrets à l’OM. Après avoir préservé le score pendant une grande partie de la rencontre, les Phocéens n’ont pas réussi à aller chercher le match nul.

Cette défaite à huis clos restera donc comme un résultat frustrant, mais difficile à analyser en profondeur faute d’images et d’informations complémentaires. Le seul verdict disponible est celui du tableau d’affichage : Montpellier s’impose 1-0 grâce à un but tardif.