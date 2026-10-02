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OM : des milliers de supporters se mobilisent pour un projet de socios !

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 13:30

Et si les supporters obtenaient une place plus importante dans la vie de l’OM ? La pétition portée par Massilia Socios Club comptait 4 287 signatures jeudi, selon Sportune. Dans un contexte de contraintes financières et d’ouverture évoquée à de nouveaux investisseurs, l’association veut remettre son projet de socios au cœur des discussions.

Les supporters marseillais veulent faire entendre leur voix. Alors que l’OM cherche à équilibrer ses comptes, une initiative défendant leur participation à la vie du club gagne en visibilité.

Selon Sportune, qui détaille le projet dans son article, la pétition lancée par Massilia Socios Club réunissait 4 287 soutiens au jeudi 1er octobre. Elle demande la mise en place d’un système de socios à Marseille, en prenant notamment pour références le FC Barcelone et le Real Madrid.

« Un socio, une voix » : les supporters veulent participer

Le principe défendu par l’association tient en une formule : « un socio, une voix ».

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Après le paiement d’une cotisation annuelle et sous réserve de certaines conditions, les adhérents pourraient participer activement à la vie du club. L’ambition serait de donner davantage de poids aux supporters dans les échanges autour de l’avenir de l’OM.

Pour les porteurs du projet, ces cotisations pourraient également apporter des ressources supplémentaires, destinées à soutenir des actions sur le long terme. Il s’agit toutefois d’une proposition : aucun dispositif adopté par la direction marseillaise n’est annoncé dans les éléments rapportés.

L’ouverture évoquée par McCourt donne du relief au projet

Cette mobilisation intervient alors que Frank McCourt a évoqué son souhait d’accueillir de nouveaux investisseurs minoritaires.

Cela ne signifie pas que le propriétaire américain envisage de retenir la formule proposée par Massilia Socios Club. Mais ce contexte donne une résonance particulière à une initiative qui cherche, elle aussi, à rapprocher les supporters du fonctionnement du club.

Créée en juin 2016 par cinq fans marseillais, l’association défend notamment la transparence financière, la démocratie participative et une gouvernance responsable. Elle souhaite également contribuer au développement de la formation et renforcer les liens entre l’OM et le territoire provençal.

L’exemple stéphanois nourrit les ambitions marseillaises

Les promoteurs d’une participation des supporters disposent d’un précédent en France. À Saint-Étienne, les Socios Verts ont réuni les fonds nécessaires pour racheter les parts d’un actionnaire sortant et entrer au capital du club à hauteur de 0,1 %, rappelle Sportune.

Une participation limitée, mais concrète, qui montre qu’une telle démarche peut aboutir.

À Marseille, le projet reste à construire avec le club. Les milliers de signatures constituent déjà un signal de mobilisation. Reste désormais à savoir si cette demande trouvera un écho auprès de la direction olympienne.

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