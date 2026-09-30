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FRANCE

OM Mercato : coup dur pour l’arrivée d’une recrue estampillée Ligue 1

Par William Tertrin - 30 Sep 2026, 21:00

Annoncé comme une piste pour renforcer l’attaque de l’OM, Karl Toko Ekambi a finalement choisi de poursuivre sa carrière au Qatar.

Annoncé dans le viseur de l’OM cet été, Karl Toko Ekambi ne posera finalement pas ses valises sur la Canebière. Libre depuis son départ d’Al-Arabi, l’attaquant camerounais de 34 ans avait pourtant été évoqué comme une solution possible pour renforcer l’effectif marseillais.

Selon les informations rapportées cet été, Toko Ekambi avait notamment discuté avec le staff de l’OM et se serait montré prêt à consentir un important effort financier, avec l’idée d’accepter un salaire particulièrement faible pour rejoindre Marseille. Une arrivée comme joueur libre restait d’ailleurs envisageable après la fermeture du mercato.

Une nouvelle aventure au Qatar

Mais cette piste n’aboutira pas. Karl Toko Ekambi s’est officiellement engagé avec Umm Salal, au Qatar, jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Le club qatari a annoncé son arrivée sur ses réseaux sociaux.

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L’ancien joueur de Lyon, Rennes et Villarreal connaît déjà le championnat qatari puisqu’il évoluait à Al-Arabi la saison dernière. Il va donc poursuivre son aventure au Qatar, tandis que l’OM voit disparaître une piste envisagée pour renforcer son secteur offensif.

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