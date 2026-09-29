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FRANCE

OM : gros coup dur pour Stéphane Richard !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 17:40
Stéphane Richard (OM)

Candidat pour succéder à Pablo Longoria au conseil d’administration de l’EFC, Stéphane Richard a été largement battu par le président du LOSC, Olivier Létang.

Quelques mois après avoir succédé à Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard espérait également récupérer l’un des postes occupés par son prédécesseur dans les instances du football européen. Le nouveau président de l’OM était candidat ce mardi pour intégrer le conseil d’administration de l’EFC (European Football Clubs), l’association européenne des clubs présidée par Nasser Al-Khelaïfi. Mais Stéphane Richard devait pour cela battre Olivier Létang, le président du LOSC.

Olivier Létang largement préféré à Stéphane Richard

Et c’est finalement le dirigeant lillois qui est sorti largement vainqueur de ce duel. Selon les informations de L’Équipe, Olivier Létang a été élu ce mardi après-midi à Copenhague avec 27 voix sur 32, devançant très nettement Stéphane Richard. Le président du LOSC récupère ainsi le siège laissé vacant par Pablo Longoria après son départ de l’OM. Ce poste devait obligatoirement revenir à un représentant français et les principaux clubs des six grands pays européens étaient appelés à départager les deux candidats.

L’OM perd donc son siège au conseil d’administration de l’EFC, Stéphane Richard n’étant pas parvenu à succéder à Pablo Longoria dans cette instance. Toujours selon le quotidien sportif, l’expérience d’Olivier Létang dans les instances du football européen aurait notamment joué en faveur du président du LOSC. Sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune aurait également pesé, alors que l’OM de Frank McCourt se situe désormais dans l’opposition avec plusieurs autres clubs français. Un premier revers dans les instances européennes pour Stéphane Richard depuis son arrivée à la tête du club marseillais.

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