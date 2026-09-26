LOSC : un gros coup dur frappe Brest avant le déplacement à Lille

Le Stade Brestois sera privé de l’un de ses titulaires pour son déplacement sur la pelouse du LOSC, le 17 octobre. Sérieusement blessé à l’entraînement, le jeune défenseur Raphaël Le Guen devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Une fracture du péroné pour Le Guen

Le Stade Brestois vient de perdre un élément important de son arrière-garde. Touché jeudi au cours d’une séance d’entraînement en Bretagne, Raphaël Le Guen souffre d’une fracture du péroné. Une blessure suffisamment sérieuse pour nécessiter une intervention chirurgicale.

Selon les informations relayées par Le Petit Lillois, le défenseur de 20 ans sera absent pendant plusieurs mois. Son retour à la compétition n’est pas attendu avant 2027. Sa première partie de saison est donc déjà terminée.

Ce pépin physique intervient alors que le jeune Brestois avait réussi à s’installer durablement dans le onze de départ. Courtisé en Angleterre au cours du mercato estival, il confirmait depuis la reprise son statut d’élément prometteur du club finistérien.

Un titulaire indiscutable disparaît du onze brestois

Raphaël Le Guen avait disputé intégralement les cinq premières journées de Ligue 1. Titularisé à chaque rencontre, il n’avait pas été remplacé une seule fois. Son absence oblige désormais le staff brestois à revoir rapidement ses plans dans le secteur défensif.

La durée de son indisponibilité représente un véritable coup dur pour les Pirates. Au-delà du rendez-vous à Lille, Brest devra composer sans l’un de ses joueurs les plus utilisés pendant une longue séquence du championnat. Le défenseur devra, de son côté, passer par une opération puis une phase de rééducation avant d’envisager son retour.

Une défense diminuée face au LOSC

Cette blessure aura une première conséquence directe lors de la reprise du championnat. Le Guen manquera le déplacement du Stade Brestois sur la pelouse du LOSC, programmé le 17 octobre dans le cadre de la septième journée de Ligue 1.

Le club breton pourrait même se présenter dans le Nord avec une défense largement remaniée. Brendan Chardonnet, touché au mollet depuis la préparation estivale, demeure lui aussi incertain. Brest pourrait donc être privé de deux solutions importantes dans l’axe pour contenir les attaquants lillois.

Olivier Giroud et Ayase Ueda auront ainsi face à eux une arrière-garde potentiellement diminuée. Pour le LOSC, ce forfait modifie déjà la lecture d’une rencontre qui marquera le retour aux affaires domestiques après la trêve internationale.

Brest doit trouver une solution durable

Le problème ne se limite toutefois pas au seul déplacement à Lille. Avec un retour de Le Guen écarté avant le début de l’année 2027, le staff brestois va devoir installer une nouvelle association défensive et lui donner rapidement des repères.

La marge de manœuvre apparaît d’autant plus réduite que la situation de Chardonnet reste à surveiller. Après cinq journées disputées sans interruption, Le Guen semblait avoir franchi un cap dans la hiérarchie. Brest perd donc bien plus qu’une simple option avant de se rendre chez les Dogues.