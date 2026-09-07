ASSE, LOSC, FC Nantes : les Verts raflent un jeune buteur à leurs rivaux

L’AS Saint-Étienne devrait prochainement officialiser la signature professionnelle d’André Zibi. L’attaquant camerounais de 18 ans a choisi les Verts malgré les intérêts du LOSC, du FC Nantes et de l’OGC Nice.

André Zibi attendu chez les professionnels

L’ASSE poursuit son recrutement post-formation. Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, André Zibi doit signer son premier contrat professionnel en France, pour plusieurs saisons. Son arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours.

International camerounais U20, l’attaquant de 18 ans évoluait jusqu’ici à l’Oyili Football Club, au Cameroun. Il a déjà effectué ses premiers pas sous le maillot vert en disputant une rencontre avec les U19 Nationaux de l’ASSE ce week-end.

Le LOSC, Nantes et Nice étaient sur les rangs

Le club du Forez a devancé une solide concurrence dans ce dossier. Le LOSC, le FC Nantes et l’OGC Nice étaient également intéressés par le jeune buteur, qui a finalement opté pour le projet stéphanois.

Zibi s’était notamment distingué lors du tournoi de Douala 2026. Il avait terminé meilleur buteur de la compétition avec quatre réalisations, mais aussi meilleur passeur avec trois passes décisives. Un rendement complet qui a attiré l’attention de plusieurs formations françaises.

La post-formation au cœur du projet stéphanois

Cette future signature confirme la volonté de l’ASSE de miser sur des éléments prometteurs. Les Verts ont déjà attiré plusieurs jeunes joueurs ces derniers mois, dont Strahinja Stojkovic, Adam Baallal, Oussama Benkou, Jediaël Mbambi, Lassana Traoré, Lucas Reynaud ou Marten-Chris Paalberg.

Mourtada Gueye, défenseur central de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE jusqu’en 2029. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2095564174948499573

Plus récemment, Elyes Dhaoui s’est engagé pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option. Comme pour d’autres jeunes signatures à l’ASSE, André Zibi vient désormais alimenter un vivier destiné à faire émerger les futurs joueurs de l’équipe première.