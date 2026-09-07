FC Nantes : La nouvelle recrue assume un pari risqué chez les Canaris

Présenté dimanche, Balthazar Pierret ne cache pas les risques liés à son arrivée dans un FC Nantes en grande difficulté. Le milieu de 26 ans croit toutefois au projet des Canaris, renforcé par la nomination de son ancien entraîneur Grégory Poirier.

Pierret voulait vraiment rejoindre Nantes

Malgré un effectif déjà très fourni dans l’entrejeu et un début de saison délicat, Balthazar Pierret n’a pas hésité au moment de rejoindre le FC Nantes. Le milieu assure que les discussions avaient commencé « depuis deux ou trois semaines » et que l’intérêt était réciproque.

« Lorsqu’on a l’opportunité de rejoindre un tel club avec ce statut-là, on ne réfléchit pas trop », a expliqué la recrue lors de sa présentation officielle. Pierret s’est engagé pour les trois prochaines saisons.

FC Nantes. « L’instabilité, tu y réfléchis mais il faut être ambitieux dans la vie », assure Balthazar Pierret. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2096285445306859548

L’arrivée de Poirier a pesé

Déjà séduit par le statut de la maison Jaune et Verte, l’ancien joueur du Red Star a vu l’arrivée de Grégory Poirier accélérer sa décision. Pierret compte 14 apparitions sous les ordres du technicien et connaît sa méthode de travail.

« Dès que j’ai su qu’il arrivait ici, j’ai eu encore plus envie de venir », reconnaît-il. Un repère précieux pour faciliter son adaptation dans un groupe en pleine reconstruction.

La Ligue 1 comme objectif

Relégué en Ligue 2, le FCN n’a pris qu’un point après quatre journées. Un retard qui n’effraie pas Pierret, convaincu de la qualité de l’effectif et de la nécessité de laisser du temps aux Canaris pour s’adapter à ce championnat.

Formé à l’OGC Nice avant de passer par le Dinamo Bucarest et Lecce, le milieu affiche une ambition claire : « On a tous très envie que le club retrouve cette place qui lui est due, c’est-à-dire en Ligue 1. » Selon lui, le nouveau coach et les dernières arrivées font déjà naître une dynamique positive.