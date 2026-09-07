À LA UNE DU 7 SEP 2026
[14:47]Real Madrid : Mourinho tranche pour le retour très attendu d’Endrick
[14:25]ASSE, LOSC, FC Nantes : les Verts raflent un jeune buteur à leurs rivaux
[14:05]FC Nantes : La nouvelle recrue assume un pari risqué chez les Canaris
[13:23]LOSC : Ancelotti reçoit une bonne nouvelle avant le Betis, mais…
[13:03]OL : le départ avorté de Tagliafico laisse un dossier encore ouvert
[12:43]LOSC : le Betis récupère du lourd mais perd trois joueurs
[12:23]OM : le chiffre qui accable Marseille après trois journées
[12:03]RC Lens : Le verdict médical est enfin tombé avant Prague
[11:43]OL : Fabio Grosso subit un nouveau départ express en Italie
[11:23]PSG : Wijnaldum prolonge son aventure saoudienne après une saison à 24 contributions

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Mourinho tranche pour le retour très attendu d’Endrick

Par Wladimir DELCROS - 7 Sep 2026, 14:47
Real Madrid : Mourinho tranche pour le retour très attendu d’Endrick

De retour au Real Madrid après six mois réussis à l’OL, Endrick a vu une blessure musculaire contrarier ses plans. José Mourinho l’a retenu pour affronter l’Inter en Ligue des Champions, mais son temps de jeu sera particulièrement limité.

Endrick revient enfin dans le groupe

Endrick entrevoit le bout du tunnel. Touché musculairement pendant la présaison, l’attaquant brésilien n’a pas pu participer au début de saison du Real Madrid en Liga. Ce contretemps constituait un nouveau coup dur pour le jeune Madrilène, décidé à s’imposer en Espagne.

À la veille du rendez-vous face à l’Inter, José Mourinho a confirmé son retour dans le groupe. Le technicien portugais a toutefois tempéré les attentes, Endrick venant seulement de reprendre l’entraînement collectif.

Mourinho ne lui promet que quelques minutes

« Demain, il sera peut-être prêt à jouer 5 ou 10 minutes, grand maximum », a expliqué Mourinho en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato. L’ancien Lyonnais pourrait donc entrer en fin de rencontre, mais il n’est pas encore en condition pour tenir davantage.

L’entraîneur du Real Madrid doit également composer avec un effectif diminué, notamment dans l’entrejeu. Les suspensions et les blessures lui imposent plusieurs ajustements pour ce choc européen.

Une place bien définie en attaque

José Mourinho a aussi écarté toute expérimentation concernant le poste d’Endrick. « C’est un joueur offensif, qui jouera en attaque. Rassurez-vous, il ne sera ni latéral ni défenseur central. Ce sera un attaquant », a-t-il lancé.

Le Brésilien reste sur une bonne demi-saison en prêt à l’OL, avec 8 buts et 8 passes décisives en 21 matches. Après avoir refusé un nouveau départ temporaire, il entend désormais gagner sa place au Real et faire oublier le malaise qui avait entouré sa situation. Ses premières minutes contre l’Inter pourraient marquer le véritable départ de sa saison.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot