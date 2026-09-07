Real Madrid : Mourinho tranche pour le retour très attendu d’Endrick

De retour au Real Madrid après six mois réussis à l’OL, Endrick a vu une blessure musculaire contrarier ses plans. José Mourinho l’a retenu pour affronter l’Inter en Ligue des Champions, mais son temps de jeu sera particulièrement limité.

Endrick revient enfin dans le groupe

Endrick entrevoit le bout du tunnel. Touché musculairement pendant la présaison, l’attaquant brésilien n’a pas pu participer au début de saison du Real Madrid en Liga. Ce contretemps constituait un nouveau coup dur pour le jeune Madrilène, décidé à s’imposer en Espagne.

À la veille du rendez-vous face à l’Inter, José Mourinho a confirmé son retour dans le groupe. Le technicien portugais a toutefois tempéré les attentes, Endrick venant seulement de reprendre l’entraînement collectif.

Mourinho ne lui promet que quelques minutes

« Demain, il sera peut-être prêt à jouer 5 ou 10 minutes, grand maximum », a expliqué Mourinho en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato. L’ancien Lyonnais pourrait donc entrer en fin de rencontre, mais il n’est pas encore en condition pour tenir davantage.

L’entraîneur du Real Madrid doit également composer avec un effectif diminué, notamment dans l’entrejeu. Les suspensions et les blessures lui imposent plusieurs ajustements pour ce choc européen.

Mourinho face à un énorme casse-tête. Le Real Madrid va affronter l’Inter avec un milieu de terrain décimé par les suspensions et les blessures. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096520752975499327

Une place bien définie en attaque

José Mourinho a aussi écarté toute expérimentation concernant le poste d’Endrick. « C’est un joueur offensif, qui jouera en attaque. Rassurez-vous, il ne sera ni latéral ni défenseur central. Ce sera un attaquant », a-t-il lancé.

Le Brésilien reste sur une bonne demi-saison en prêt à l’OL, avec 8 buts et 8 passes décisives en 21 matches. Après avoir refusé un nouveau départ temporaire, il entend désormais gagner sa place au Real et faire oublier le malaise qui avait entouré sa situation. Ses premières minutes contre l’Inter pourraient marquer le véritable départ de sa saison.