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FRANCE

Real Madrid : Fulham touche au but pour un cadre de la Fábrica

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 09:44
Real Madrid : Fulham touche au but pour un cadre de la Fábrica

Manuel Ángel se rapproche sérieusement d’un départ du Real Madrid. Le milieu de 22 ans devrait poursuivre sa carrière en Angleterre, où les dernières discussions pourraient rapidement déboucher sur un accord définitif.

Un transfert quasiment bouclé

Selon AS, Fulham a accéléré ces dernières heures pour recruter Manuel Ángel. L’opération serait désormais quasiment bouclée, même si certains détails doivent encore être réglés entre les différentes parties.

Le pur produit de la formation madrilène ne devrait pas être prêté. Le Real Madrid s’oriente vers un transfert définitif, tout en conservant une partie des droits du joueur. Une formule qui permettrait à la Maison Blanche de garder la main sur l’avenir de son élément prometteur.

Fulham a pris une longueur d’avance

Cádiz et Almería restent intéressés par le milieu de 22 ans, mais Fulham a désormais pris une nette longueur d’avance. Comme l’avait indiqué Foot Mercato au sujet de la piste anglaise, le club londonien travaille activement sur sa venue.

En Premier League, Manuel Ángel pourrait notamment retrouver Gonzalo et Exequiel Palacios. Les ultimes échanges doivent permettre de finaliser un dossier qui semble aujourd’hui bien engagé.

La marque d’Álvaro Arbeloa

Cette opération porte aussi la marque d’Álvaro Arbeloa, qui connaît parfaitement Manuel Ángel pour l’avoir dirigé au Castilla. Le technicien en avait fait l’un de ses cadres et lui avait confié le brassard lors du triplé réalisé en 2023.

Arbeloa l’avait également lancé avec l’équipe première la saison dernière. Après avoir franchi toutes les étapes au sein de la Fábrica, Manuel Ángel se dirige désormais vers un nouveau défi en Angleterre.

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