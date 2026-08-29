PSG Mercato : grosse révélation sur Barcola, ça vient de Diomandé au Real Madrid

Le PSG a longtemps cherché à maximiser la vente de Bradley Barcola, jusqu’à faire du montant du transfert de Yan Diomandé au Real Madrid un véritable objectif financier.

Le départ de Bradley Barcola vers Liverpool s’annonce comme l’une des opérations les plus spectaculaires de ce mercato. D’après les informations de Ben Jacobs, relayées par plusieurs médias, le PSG avait initialement fixé la barre à 145 millions de livres, avant de revoir ses exigences à la baisse au fil des négociations.

Le PSG voulait dépasser Yan Diomandé

Derrière cette exigence élevée se cachait notamment une volonté de référence sur le marché. Le club parisien souhaitait que la vente de Barcola dépasse le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid, estimé à 140 millions d’euros bonus compris. Cette perspective serait devenue un objectif important dans les discussions autour de l’ailier français.

Le PSG aurait également gardé en tête les montants records récemment atteints en Premier League, avec notamment Morgan Rogers et Elliot Anderson, dont les transferts auraient respectivement atteint 117 et 116 millions de livres selon les informations rapportées par Jacobs.

Liverpool va finalement payer très cher

Après plusieurs semaines de discussions, Liverpool et le PSG ont trouvé un accord pour le transfert de Barcola, avec une opération pouvant atteindre 145 millions d’euros, bonus compris, ce qui permet au PSG de dépasser le fameux montant de Diomandé.

À 23 ans, Barcola s’apprête donc à quitter Paris après trois saisons au PSG pour rejoindre Liverpool. Une opération XXL qui pourrait faire de lui l’un des joueurs les plus chers de l’histoire des Reds.