RC Lens : la défaite à Strasbourg a offert une étonnante surprise aux supporters

Le scénario vécu par le RC Lens à Strasbourg rappelle étrangement celui du début de la saison 1997-1998, l’année du premier titre de champion de France des Sang et Or.

Le RC Lens avait pourtant parfaitement lancé sa saison. Après une victoire spectaculaire contre l’AJ Auxerre lors de la première journée, les Sang et Or ont cette fois encore connu les joies d’un succès avec trois buts d’écart pour leur entrée en championnat. Mais la suite a pris une tournure beaucoup moins réjouissante.

Battus 2-1 à Strasbourg, après avoir pourtant ouvert le score à la Meinau, les Lensois ont reproduit un scénario qui n’avait plus été vu depuis près de trente ans.

Un scénario qui rappelle 1997-1998

Comme l’a relevé Grégory Lallemand, la dernière fois que Lens avait commencé une saison par une victoire de trois buts contre Auxerre avant de s’incliner 2-1 à Strasbourg lors de la deuxième journée après avoir ouvert le score, c’était en 1997-1998.

À l’époque, le RC Lens avait effectivement battu Auxerre 3-0 le 2 août 1997, avant de perdre 2-1 à Strasbourg six jours plus tard, également après avoir ouvert le score ! Une similitude statistique troublante avec le début de cette nouvelle saison.

Et la comparaison devient forcément savoureuse pour les supporters lensois : cette équipe de 1997-1998 allait terminer la saison avec le premier titre de champion de France de l’histoire du Racing.

Une statistique, rien de plus… pour l’instant

Évidemment, impossible d’y voir autre chose qu’une amusante coïncidence. Le contexte, les joueurs et les ambitions n’ont rien à voir avec ceux de l’équipe dirigée par Daniel Leclercq il y a près de trois décennies.

Mais après cette défaite à Strasbourg, les supporters du RC Lens peuvent au moins s’accrocher à cette petite statistique historique. En 1997, une défaite à la Meinau lors de la deuxième journée n’avait finalement pas empêché le Racing de vivre la plus belle saison de son histoire.

Reste désormais à savoir si cette étonnante ressemblance s’arrêtera à la statistique… ou si elle prendra une dimension beaucoup plus ambitieuse dans les mois à venir.