OL Mercato : un serial buteur relancé avant un départ XXL à 20 M€ ?

L’OL s’active dans les dernières heures du mercato, avec Mohamed Amoura dans le viseur et Ruben Kluivert courtisé par Crystal Palace.

Alors que l’OL doit encore boucler son mercato, le club rhodanien tente de jouer les trouble-fêtes dans le dossier Mohamed Amoura. Selon Nabil Djellit, l’international algérien est pourtant d’accord avec l’OGC Nice, qui avance sérieusement pour obtenir son arrivée depuis Wolfsburg.

L’attaquant de 26 ans est attendu dans le sud de la France dans les prochaines 24 heures. Nice et Wolfsburg sont proches d’un accord pour un prêt, avec une option d’achat évoquée autour de 20 millions d’euros.

Mais Lyon pousserait donc encore pour convaincre Amoura de changer de destination. Une opération qui s’annonce compliquée alors que Nice semble avoir pris une longueur d’avance dans les négociations.

Crystal Palace accélère pour Ruben Kluivert

Dans l’autre sens, l’OL pourrait réaliser une vente importante. D’après L’Équipe, Crystal Palace s’est positionné sur Ruben Kluivert et les discussions se sont accélérées vendredi.

Le défenseur néerlandais n’a d’ailleurs pas été convoqué pour la réception du Havre ce samedi. Palace, qui cherche à renforcer sa défense après l’échec de la visite médicale de Joel Ordóñez, pourrait proposer près de 20 millions d’euros pour le Lyonnais. Aucune offre officielle n’a encore été formulée, mais le dossier pourrait rapidement se décanter.

Recruté à Casa Pia pour environ 3,78 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2030, Kluivert représente une potentielle énorme plus-value pour l’OL. Le club lyonnais devra toutefois reverser 15 % de la plus-value à son ancien club portugais, soit environ 2,5 millions d’euros si la vente atteint 20 millions.

Entre l’offensive pour Amoura, la possible vente de Kluivert, ou encore celle de Fofana, l’OL vit donc une fin de mercato particulièrement animée.