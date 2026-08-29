OM Mercato : Marseille officialise un départ qui pourrait rapporter gros

Après une saison prometteuse avec la réserve de l’OM, Ange Lago va poursuivre sa progression en Ligue 2 sous les couleurs de Dijon.

L’OM a officialisé un nouveau départ dans les derniers jours du mercato. En effet, Ange Lago quitte Marseille pour rejoindre le Dijon FCO, promu cette saison en Ligue 2.

À 21 ans, l’attaquant ivoirien sort d’un exercice convaincant avec la réserve marseillaise. En National 2, il a inscrit 8 buts en 20 rencontres, confirmant son potentiel offensif. Il a également découvert la Ligue 1 la saison dernière avec deux apparitions sous le maillot olympien.

L’OM garde un œil sur son avenir

Peu utilisé dans la rotation de l’équipe première malgré une préparation estivale intéressante, notamment avec un but contre Yamoussoukro, Lago devrait donc chercher du temps de jeu à Dijon.

L’opération se réalise sans indemnité de transfert, étant donné que le joueur est libéré de son contrat, même si Marseille disposera de la moitié de l’indemnité d’une éventuelle revente ainsi que d’une clause de rachat, supérieure à trois millions d’euros.

Pour Ange Lago, ce départ représente surtout l’occasion de franchir un nouveau cap. En rejoignant la Ligue 2, l’attaquant ivoirien aura l’opportunité d’évoluer régulièrement au niveau professionnel et de confirmer les promesses affichées avec la réserve de l’OM.