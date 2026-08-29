Cet été, Jordan Veretout (Al-Sadd, 33 ans) a ouvert la porte à un retour au FC Nantes mais il a également d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière…

Le FC Nantes peut-il rêver d’un retour de Jordan Veretout ? Formé chez les Canaris et lancé au plus haut niveau avec le club nantais, le milieu de terrain de 33 ans reste forcément associé à la maison jaune et verte de ses débuts.

Veretout se sent très bien au Qatar

Jordan Veretout a quitté l’OL et le championnat de France il y a maintenant un an. Depuis, l’international français évolue au Qatar sous les couleurs d’Al-Sadd. Une expérience qui semble particulièrement lui convenir. Le joueur est encore sous contrat pour une saison avec le club qatari et ne serait pas contre l’idée de prolonger son aventure dans le Golfe.

Interrogé par RMC Sport, Veretout s’est montré très clair concernant son avenir : « Je ne ferme pas la porte à la Ligue 1, maintenant je me sens très bien ici. Le cadre de vie est extraordinaire, le championnat est un beau championnat aussi. J’espère pouvoir faire quelques années encore au Qatar. Je ne ferme pas la porte et s’il doit y avoir un retour l’année prochaine en Europe, on écoutera les propositions. »

Le FC Nantes devra encore patienter

Le message envoyé par Jordan Veretout est donc plutôt clair. Un retour en Ligue 1 n’est pas exclu, mais il ne constitue pas une priorité à court terme. Le milieu de terrain semble apprécier son quotidien au Qatar et envisage même de poursuivre plusieurs années son expérience avec Al-Sadd. Pour le FC Nantes, un retour de l’ancien Canari paraît donc compliqué dans l’immédiat. En Ligue 2, le club des bords de l’Erdre pourrait néanmoins garder un œil sur la situation du joueur, notamment si celui-ci décidait finalement de revenir en Europe à l’issue de son contrat.

Malgré tout, les supporters du FC Nantes peuvent conserver une petite lueur d’espoir. Veretout n’a pas fermé définitivement la porte à la Ligue 1, que les Canaris ambitionnent de retrouver la saison prochaine. L’ancien milieu de l’OM envisage simplement un éventuel retour plus tard, et notamment à partir de l’été prochain. Après avoir porté le maillot du FC Nantes entre 2011 et 2015, le milieu de terrain pourrait donc, un jour, retrouver les bords de l’Erdre. Mais pour l’instant, son avenir semble toujours s’écrire au Qatar.