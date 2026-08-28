Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Prochains adversaires en Ligue 2, l’EA Guingamp et le FC Nantes visent le même buteur au mercato estival.

Le FC Nantes continue d’explorer les pistes offensives dans cette fin de mercato estival. Après avoir relancé le dossier Timothé Nkada, dont les discussions restent compliquées, les dirigeants nantais regardent désormais du côté de la Suisse. Et un nom bien connu de la Ligue 2 apparaît dans le viseur.

Le FC Nantes se renseigne pour Grbic

Selon Foot Mercato, le FC Nantes a pris des renseignements au sujet d’Adrian Grbic. L’attaquant autrichien est également suivi avec attention par l’En Avant Guingamp, qui aurait déjà concrètement dégainé une offre pour tenter de le recruter. Une concurrence qui pourrait rapidement s’installer entre les deux clubs. Les Canaris connaissent en tout cas parfaitement le profil du joueur.

Adrian Grbic s’était révélé comme l’un des grands buteurs de Ligue 2 lors de la saison 2019-2020. Sous les couleurs du Clermont Foot, l’attaquant avait inscrit 17 buts en championnat. Puissant, efficace et capable de peser physiquement sur une défense, l’Autrichien avait alors impressionné dans l’antichambre de l’élite. Six ans plus tard, son profil pourrait de nouveau séduire un club français. À 30 ans, Grbic possède également une solide expérience du football européen.

Guingamp a déjà dégainé

L’attaquant appartient actuellement au FC Lucerne, avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2027. La saison dernière, le natif de Vienne a confirmé qu’il n’avait pas perdu son efficacité. Il a terminé l’exercice avec 11 réalisations toutes compétitions confondues. Un bilan qui a forcément attiré l’attention de plusieurs formations à l’approche de la fermeture du mercato. L’En Avant Guingamp semble actuellement avoir une longueur d’avance.

Toujours d’après FM, le club costarmoricain a transmis une offre pour tenter de convaincre Lucerne de laisser partir son avant-centre. Grbic ne serait toutefois pas pressé de prendre une décision. L’international autrichien souhaite étudier les différentes possibilités avant de choisir sa prochaine destination. Et le FC Nantes pourrait donc tenter de profiter de cette période de réflexion. Après une période particulièrement mouvementée chez les Canaris, les Kita doivent désormais répondre aux attentes du nouvel entraîneur Grégory Poirier. L’arrivée d’un avant-centre fait partie des dossiers importants de cette fin de mercato.