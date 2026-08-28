À peine installé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier peut compter sur l’arrivée de son ancien adjoint Ibrahim Rachidi. Une recrue doit aussi arriver dans la journée.

Grégory Poirier commence à mettre sa patte sur le FC Nantes. Quelques jours seulement après son arrivée sur le banc des Canaris, le nouvel entraîneur nantais récupère l’un de ses anciens collaborateurs.

Ibrahim Rachidi rejoint officiellement Poirier

C’est désormais officiel : Ibrahim Rachidi a été libéré par l’AS Cannes afin de rejoindre le staff de Grégory Poirier au FC Nantes. Âgé de 46 ans, le Marseillais de naissance connaît parfaitement les méthodes du nouvel entraîneur nantais. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble au FC Martigues entre 2022 et 2024, où Ibrahim Rachidi occupait le rôle d’adjoint. Après son passage à Cannes, il retrouve donc Poirier à Nantes pour participer à la mission de relance du club. Une arrivée qui permet également au technicien nantais de s’entourer d’un homme qu’il connaît et en qui il a confiance.

Mais Ibrahim Rachidi ne devrait pas être le seul renfort à rejoindre Nantes. Le FC Nantes travaille toujours activement sur l’arrivée de Balthazar Pierret. Le milieu de terrain du Red Star est annoncé avec insistance chez les Canaris depuis plusieurs jours, notamment en raison de sa proximité avec Grégory Poirier. Pourtant, malgré l’avancée importante du dossier, aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

Pierret, ça doit se finaliser aujourd’hui

Mohamed Toubache-Ter a justement fait le point sur la situation : « Il n’y a aucun accord pour Balthazar Pierret. Ça doit se finaliser aujourd’hui normalement. » Le dossier pourrait donc connaître son dénouement dans les prochaines heures. Après avoir obtenu le renfort d’Ibrahim Rachidi dans son staff, Grégory Poirier pourrait ainsi voir arriver sa première recrue dans l’effectif nantais.

Balthazar Pierret connaît déjà les exigences du technicien depuis leur passage commun au Red Star et son profil de milieu défensif pourrait apporter davantage d’équilibre aux Canaris. Pour le FC Nantes, l’objectif est désormais clair : accélérer sur le mercato afin de renforcer un groupe qui doit rapidement redresser la barre en Ligue 2. L’arrivée de Rachidi est actée. Celle de Pierret pourrait suivre dès aujourd’hui.