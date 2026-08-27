FC Nantes : Poirier explique pourquoi il a accepté de venir et envoie un scud à Der Zakarian !

Grégory Poirier a livré ce jeudi midi ses premiers mots en tant que coach du FC Nantes.

Officiellement nommé ce mardi sur le banc du FC Nantes en remplacement de Michel Der Zakarian, limogé après seulement trois matchs, Grégory Poirier était présenté ce jeudi à la presse, à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’En Avant Guingamp, comptant pour la quatrième journée de Ligue 2.

Les premiers mots de Grégory Poirier

L’ancien entraîneur du Red Star a notamment expliqué les raisons qui l’ont poussé à relever le défi nantais. « Ce qui m’a convaincu de venir ? C’est tout. Le club, les dirigeants et leur besoin d’avoir de nouvelles solutions. Je sais que la situation est très particulière, mais c’est passé très rapidement », a-t-il confié dans des propos rapportés par ICI Loire Océan.

Le nouvel entraîneur des Canaris s’est ensuite exprimé sur le début de saison catastrophique du FC Nantes, bon dernier de Ligue 2 après trois journées et toujours bloqué à zéro point. « C’est sûr que c’est une situation particulière. Même si j’ai suivi les matchs, c’est important de savoir où on en est. Il faut avoir connaissance de l’environnement. »

« Des bons joueurs mais qui ne jouent pas en équipe »

Grégory Poirier a, par ailleurs, glissé un scud à son prédécesseur, Michel Der Zakarian, disant que le FC Nantes ne jouait pas en équipe depuis le début de la saison. « Des bons joueurs mais qui ne jouent pas en équipe. »