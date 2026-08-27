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FRANCE

PSG Mercato : accord total trouvé pour Barcola à Liverpool, les chiffres sont fous !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 10:00
Bradley Barcola sous le maillot du PSG

Le PSG et Liverpool seraient parvenus à un accord de principe pour le transfert de Bradley Barcola.

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola, entamées il y a maintenant plusieurs semaines, toucheraient enfin à leur fin.

Un transfert de 145 M€ bonus compris

Comme révélé ce jeudi par le journaliste anglais de The Athletic, David Ornstein, les Parisiens et les Reds auraient trouvés un accord de principe pour l’ancien Lyonnais pour un montant de 115 millions d’euros, plus de 30 millions d’euros de bonus. L’international français étant déjà d’accord avec Liverpool, un accord total aurait ainsi été trouvé dans ce transfert.

Liverpool devrait donc débourser bien plus que prévu pour s’attacher les services de Bradley Barcola. Alors que les premières estimations évoquaient une opération autour de 100 millions d’euros, les Reds auraient finalement accepté de verser 115 millions d’euros au PSG, auxquels pourraient s’ajouter 30 millions d’euros de bonus. Au total, le transfert de l’international français pourrait donc atteindre les 145 millions d’euros, faisant de l’ancien Lyonnais l’un des transferts les plus importants de l’histoire du football.

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