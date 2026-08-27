Flashback, il y a un an : Quand Rabiot voulait rester à l’OM : l’éclaircie avant la tempête financière

Il y a un an, l’OM se réjouissait d’avoir convaincu Adrien Rabiot de poursuivre l’aventure malgré les assauts venus d’Italie et d’Angleterre. Douze mois plus tard, l’horizon marseillais s’est considérablement assombri : le club doit vendre avant de rêver.

Rabiot, Milan, Tottenham : quand l’OM se rêvait fort sur le marché

Fin août 2025, la Canebière vibrait au rythme de la saga Rabiot. Courtisé par l’AC Milan, Tottenham ou Aston Villa, le patron du milieu tricolore affichait sa fidélité à Marseille, balayant les rumeurs d’échange avec Bennacer et repoussant la tentation d’un retour à l’étranger. À 30 ans, l’ancien Parisien, pilier du projet De Zerbi, déclarait vouloir s’inscrire dans la durée, sûr de la capacité de l’OM à jouer les premiers rôles, en Ligue 1 comme en Europe. Le Vélodrome, conquis par son volume de jeu et son expérience, s’offrait une parenthèse d’optimisme à quelques jours de la clôture du mercato. Déjà, les tensions couvaient en interne, mais le club semblait en position de force : on parlait de choix sportifs, de stabilité, de continuité, d’ambition européenne. Les supporters, eux, retenaient surtout que Marseille résistait aux sirènes étrangères pour garder ses meilleurs éléments, symbole d’un OM qui voulait grandir sans se brader.

Un an plus tard : vendre, survivre, reconstruire… et oublier les rêves de grandeur

Douze mois ont passé et le décor a radicalement changé. L’OM n’est plus ce club qui repousse les offres et garde ses cadres à tout prix. L’heure est à la restriction, à la course à la liquidité. Le nom de Rabiot a disparu des débats, mais la problématique n’a jamais été aussi criante : pour renforcer, il faut d’abord vendre. Igor Paixão, convoité par Sunderland et la Saudi Pro League, cristallise cette réalité — le club ne négocie plus en position de force, il attend la bonne offre, poussé dans le dos par un propriétaire désireux de renflouer les caisses. Les ambitions du mercato se heurtent à la nécessité de réduire la masse salariale et de trouver preneur pour Balerdi, Gouiri, Kondogbia ou encore Paixão. Même les dossiers entrants (Toko Ekambi, Versini) dépendent d’un départ préalable. Les supporters sont privés de déplacement, les coups de théâtre se multiplient, et l’ombre d’une vente du club à des intérêts saoudiens revient hanter le quotidien, sur fond d’accords économiques majeurs signés par les partenaires historiques de l’OM. Un an après la « fierté Rabiot », Marseille n’aspire plus à la stabilité : il lutte pour sa survie sportive et financière, entre incertitudes sur le marché et flou autour de son avenir institutionnel. Le contraste est cruel, presque ironique : la parenthèse enchantée de l’été 2025 paraît bien lointaine, balayée par les vents contraires d’un mercato sous contrainte.